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Уникальные находки. В Киеве можно увидеть старинные каменные кресты Украины

Фото: Фотовыставка о старинных кладбищах (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В Киеве 14 марта открылась уникальная фотовыставка "Вернуть историческую память", посвященная старинным украинским кладбищам. Это совместный проект Музея Гончара и общественного объединения "Украина Инкогнита".

Посетители музея могут увидеть самые интересные находки из 40 экспедиций за 7 лет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ukrainaincognita.com.

Команда "Украина Инкогнита" много лет проводит историко-географические исследования, краеведческие экспедиции для поиска и учета старинных кладбищ. В фокусе внимания почти вся Украина – Юг, Приднепровье и Центр, Подолье, Галичина и Прикарпатье, Буковина. Самые интересные и красивые находки можно увидеть на фотографиях на выставке.

Во время экспедиций специалисты не только сделали cнимки, но и приступили к восстановлению ряда некрополей и подготовке документации для включения их в памятники культурного наследия.

"На выставке представлены итоги работы в общей сложности более 40 экспедиций и 7 лет работы с 2017 по сегодняшний день. Это больше 750 точек на карте, 4 толоки в Железнячке, Колодистом на Черкасщине и Стене и Дзиговке на Виннитчине. Подготовлены пакеты документов для внесения в реестр памятников истории местного значения на Черкасщине", – рассказывает член команды "Украина Инкогнита" Максим Плахотный.

Фото: Фотовыставка, посвященная старинным кладбищам (ukrainaincognita.com)

По его словам, краеведы планируют экспедицию на северное Подолье и на Волынь – там есть еще и татарские кладбища.

"Финальная цель – внесение украинских кладбищ в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Хачкары в Армении и стечки на Балканах дают нам вдохновение. Украинское лапидарное искусство заслуживает внимания", – добавляет Максим Плахотный.

Это исследование, масштабирующее каменные кресты как украинский маркер и являющееся этапом возвращения исторической памяти, отмечает председатель "Украина Инкогнита" Роман Маленков.

Выставка продлится в Музее Ивана Гончара (Киев, Лаврская, 19) до 14 апреля.

Предлагаем почитать подробнее, как команда "Украина Инкогнита" в экспедициях находит древнеукраинские каменные кресты.

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