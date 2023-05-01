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Уникальные цветы. На Закарпатье начинает цвести знаменитая Долина нарциссов

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Понедельник 01 мая 2023 13:32
Уникальные цветы. На Закарпатье начинает цвести знаменитая Долина нарциссов Фото: Долина нарциссов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В Закарпатье начинается цветение Долины нарциссов, которую ежегодно посещают тысячи туристов. Сейчас там раскрылось 10% цветов.

Массовое цветение ожидают на майские праздники, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на страницу Карпатского биосферного заповедника.

"Долина нарциссов Карпатского биосферного заповедника начала свое цветение. Уже появились одиночные цветы (около 10%). Массовое цветение ожидается на майские праздники, если погода будет способствовать", – сообщают специалисты заповедника.

На территории идет подготовка к началу туристического сезона: отремонтированы две площадки, при въезде заменили входные мостики, а вместо конструкции "Вас приветствует Долина нарциссов" установили современный указатель.

"Для того чтобы туристам было интереснее, на территории Долины в этом году также будут буйволы", – сообщил "Карпатскому объективу" начальник ПНДВ "Долина нарциссов" Александр Навроцкий.

В прошлом году локацию посетили около 3000 гостей.

"Долина нарциссов" находится в урочище Киреши в Хустском районе (близ города Хуст). На площади 257 га произрастает более 400 сортов растений, многие виды занесены в Красную книгу.

Уникальные цветы. На Закарпатье начинает цвести знаменитая Долина нарциссовФото: Долина нарциссов 28 апреля 2023 (facebook.com/Карпатский биосферный заповедник)

В урочище можно увидеть уникальные дикие горные нарциссы, нигде больше в Европе не сохранившиеся. По объяснениям ученых, в ледниковый период с гор сполз огромный кусок земли вместе с растениями, которые стали уникальной флорой этой долины. Хотя дикие нарциссы похожи на садовые, их цветки большего размера и могут достигать в диаметре 10 см.

Вход в "Долину нарциссов": 30 грн.

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 067 300 66 00.

Напомним, мы писали, что в Закарпатье зацвела старейшая сакура области.

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