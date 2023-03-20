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Українцям виплачують 18 тисяч гривень за три місяці. Хто може отримати допомогу

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Понеділок 20 березня 2023 17:37
Українцям виплачують 18 тисяч гривень за три місяці. Хто може отримати допомогу Фото: Українські біженці в Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Німецький фонд відновлює виплати українським громадянам, які потребують допомоги у зв'язку із війною. Грошова допомога передбачена людям, які отримали тимчасовий захист у Польщі.

Хто може розраховувати на грошовий грант та як подати заявку на виплати, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сайт благодійного фонду Diakonie Katastrophenhilfe.

Хто може претендувати на виплати від німецького фонду

На сторінці організації оголосили про поновлення виплат жителям України з березня 2023 року. Грошова допомога розрахована на людей, які втекли від війни і прибули в Польщу після 24 лютого 2022 року не залежно від їхньої національності. Це можуть бути люди, які отримали тимчасовий захист або статус біженця в Польщі.

Є дві основні умови отримання виплат від німецького фонду Diakonie Katastrophenhilfe:

  • не отримувати раніше грошової допомоги від інших міжнародних організацій (наприклад, ООН, Червоний Хрест). Виплати від польського уряду не є перешкодою;
  • належати до вразливих категорій – члени родини, які не мають доступу до регулярного доходу, достатнього для покриття мінімального рівня життя.

Розмір виплат – 710 злотих щомісяця упродовж 3 місяців для голови родини (в сумі приблизно 18 тис. грн). Інші члени родини отримають по 610 злотих на місяць (загалом по 15,4 тис. грн).

Українцям виплачують 18 тисяч гривень за три місяці. Хто може отримати допомогу

Фото: Допомога передбачена тим, хто ще не отримував виплат від міжнародних організацій (gettyimages.com)

Як подати заявку на грошову допомогу

Подати заявку на виплати можна під час прийому в найближчому пункті допомоги у Польщі. Для цього треба:

  • натиснути кнопку "Призначити зустріч" на сайті або зв’язатися за номером 800 000 232, 800 011 177, 0048918199499, якщо немає можливості прийти особисто;
  • отримати код під час відвідування центру. Не обов'язково брати всіх членів родини;
  • подати заявку на сайті, скориставшись кодом.

Центри перевірки заявок відкриються 23 березня 2023 року у 13 містах Польщі:

  • Вроцлав;
  • Каліш;
  • Кошалін;
  • Люблін;
  • Сувалки;
  • Піш;
  • Цешин;
  • Дзялдово;
  • Мронгово;
  • Нідзиця;
  • Свідниця;
  • Валбжих;
  • Венгрув.

Розгляд заявки може тривати місяць. Враховуватимуться критерії вразливості: вік, інвалідність, стан здоров’я, вагітність, а також можливості домогосподарства. Результат розгляду прийде в SMS-повідомленні.

Нагадаємо, ми писали, як ВПО отримати виплати від французької гуманітарної організації ACTED.

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