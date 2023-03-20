Украинцам выплачивают 18 тысяч гривен за три месяца. Кто может получить помощь
Немецкий фонд возобновляет выплаты украинским гражданам, нуждающимся в помощи в связи с войной. Денежная помощь предусмотрена людям, получившим временную защиту в Польше.
Кто может рассчитывать на денежный грант и как подать заявку на выплаты, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на сайт благотворительного фонда Diakonie Katastrophenhilfe.
Кто может претендовать на выплаты от немецкого фонда
На странице организации объявили о возобновлении выплат жителям Украины с марта 2023 года. Денежная помощь рассчитана на людей, бежавших от войны и прибывших в Польшу после 24 февраля 2022 года независимо от их национальности. Это могут быть люди, получившие временную защиту или статус беженца в Польше.
Есть два основных условия получения выплат от немецкого фонда Diakonie Katastrophenhilfe:
- не получать ранее денежную помощь от других международных организаций (например, ООН, Красный Крест). Выплаты от польского правительства не являются препятствием;
- принадлежать к уязвимым категориям – члены семьи, не имеющие доступа к регулярному доходу, достаточному для покрытия минимального уровня жизни.
Размер выплат – 710 злотых ежемесячно в течение 3 месяцев для главы семьи (в сумме приблизительно 18 тыс. грн). Остальные члены семьи получат по 610 злотых в месяц (в общей сложности по 15,4 тыс. грн).
Фото: Помощь предусмотрена тем, кто еще не получал выплаты от международных организаций (gettyimages.com)
Как подать заявку на денежную помощь
Подать заявку на выплаты можно на приеме в ближайшем пункте помощи в Польше. Для этого нужно:
- нажать кнопку " Назначить встречу " на сайте или связаться по номеру 800 000 232, 800 011 177, 0048918199499, если нет возможности прийти лично;
- получить код при посещении центра. Не обязательно брать всех членов семьи;
- подать заявку на сайте, воспользовавшись кодом.
Центры проверки заявок откроются 23 марта 2023 года в 13 городах Польши:
- Вроцлав;
- Калиш;
- Кошалин;
- Люблин;
- Сувалки;
- Пиш;
- Цешин;
- Дзялдово;
- Мронгово;
- Нидзица;
- Свидница;
- Валбжих;
- Венгрув.
Рассмотрение заявки может занять месяц. Учитываются критерии уязвимости: возраст, инвалидность, состояние здоровья, беременность, а также возможности домохозяйства. Результат рассмотрения придет в SMS-сообщении.
Напомним, мы писали, как ВПЛ получить выплаты от французской гуманитарной организации ACTED.
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