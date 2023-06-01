Українцям пропонують знижку 95% на авіаквитки: куди можна полетіти

Українці можуть полетіти до столиці Фінляндії Гельсінкі з трьох країн Європи за 5% вартості квитків. Таку знижку для громадян України пропонує фінська авіакомпанія Finnair.

Пропозиція буде чинна на рейси до 30 вересня 2023 року, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Знижка 95% від вартості квитків діятиме на рейсидо Гельсінкі з п'яти міст Європи: Праги, Будапешта, Варшави, Кракова, Гданська. При купівлі квитка знижку можна отримати на тариф, але не на збори аеропорту.

Зазначається, що скористатися пропозицією можна тільки в один бік – з аеропортів Польщі, Чехії та Угорщини до столиці Фінляндії. Винятком є рейс Варшава-Гельсінкі AY1144 – на нього знижка не поширюється.

Квитки на рейси Finnair за зниженою ціною можна забронювати на сайті авіакомпанії. Для при виборі маршруту слід натиснути "Use a discount code" та додайти у форму бронювання промо-код UKRAINE95.

У варіантах подорожі слід вказати "One way" – із Кракова, Варшави, Гданська, Будапешта та Праги у Гельсінкі. Якщо вибрати квитки в обидві сторони, знижка не діє.

Наприклад, ціна перельоту із Кракова в Гельсінкі на 20 липня – 1027 злотих за тарифом Economy Classic. Він включає 8 кг ручної поклажі та багаж до 23 кг. Із кодом UKRAINE95 ціна знижується до 102 злотих (22 євро).

На сайті компанії зазначається, що українці можуть подорожувати до Фінляндії із країн шенгенської зони без паспорта, наприклад, зі свідоцтвом про народження. Але для перевезення тварин діють стандартні правила.

Нагадаємо, ми писали, що європейська авіакомпанія запроваджує економію на пасажирах.

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