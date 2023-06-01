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Украинцам предлагают скидку 95% на авиабилеты: куда можно полететь

Новина українською →
Четверг 01 июня 2023 15:46
Украинцам предлагают скидку 95% на авиабилеты: куда можно полететь Фото: Самолет авиакомпании Finnair (Finnair)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы могут полететь в столицу Финляндии Хельсинки из трех стран Европы за 5% стоимости билетов. Такую скидку для граждан Украины предлагает финская авиакомпания Finnair.

Предложение будет действовать на рейсы до 30 сентября 2023 года, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Скидка 95% стоимости билетов будет действовать на рейсы в Хельсинки из пяти городов Европы: Праги, Будапешта, Варшавы, Кракова, Гданьска. При покупке билета скидку можно получить на тариф, но не на сбор аэропорта.

Отмечается, что воспользоваться предложением можно только в одну сторону – из аэропортов Польши, Чехии и Венгрии в столицу Финляндии. Исключение составляет рейс Варшава-Хельсинки AY1144 – на него скидка не распространяется.

Билеты на рейсы Finnair по сниженной цене можно забронировать на сайте авиакомпании. Для выбора маршрута следует нажать "Use a discount code" и добавить в форму бронирования промо-код UKRAINE95.

В вариантах путешествия следует указать "One way" – из Кракова, Варшавы, Гданьска, Будапешта и Праги в Хельсинки. Если выбрать билеты в обе стороны, скидка не действует.

Например, цена перелета из Кракова в Хельсинки на 20 июля – 1027 злотых по тарифу Economy Classic. Он включает в себя 8 кг ручной клади и багаж до 23 кг. С кодом UKRAINE95 цена снижается до 102 злотых (22 евро).

На сайте компании отмечается, что украинцы могут путешествовать в Финляндию из стран шенгенской зоны без паспорта, например со свидетельством о рождении. Но для перевозки животных действуют обычные правила.

Напомним, мы писали, что европейская авиакомпания вводит экономию на пассажирах.

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