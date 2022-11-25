Українців просять не їхати до Ірландії із домашніми тваринами: причини

Українських біженців, які шукають в Ірландії прихисток від війни, просять не брати з собою домашніх тварин, оскільки це ускладнює проблеми з розселенням цієї зими.

Ірландська держава не може гарантувати розміщення домашніх вихованців, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Irish Examiner.

За домашніх вихованців попросять доплачувати

Департамент інтеграції зв'язався з послом України, щоб порадити українцям не привозити із собою своїх кішок та собак.

Українців, які прибувають до Ірландії з домашніми тваринами, просять знайти для них альтернативне житло, наприклад, у благодійних організаціях, як ISPCA (Ірландське товариство із запобігання жорстокому поводженню з тваринами – ред).

Українських біженців також просять не заводити домашніх тварин після прибуття до Ірландії. Влада розглядає можливість запровадити оплату, якщо біженці хочуть, щоб їхніх вихованців прихистили.

Така ситуація виникла через те, що ірландський уряд зіткнувся з житловою кризою, яка особливо посилилася через наплив біженців з України та інших країн.

Фото: Понад 5 тисяч українців в Ірландії живуть у сім'ях (gettyimages.com)

Три чверті українських біженців живуть у готелях

Із початку війни до Ірландії постійно прибувають українці – нині їхня кількість близько 65 000, а до кінця року очікується 72 000 біженців із нашої країни.

Приблизно 75% українських біженців, які прибувають до країни, потребують розміщення за рахунок держави. Загалом 5400 українців мешкають у 2000 будинках, які запропонували місцеві жителі. Ще 1200 людей оселили в аварійні житлові приміщення.

В Ірландії також знаходяться 13 000 прохачів міжнародного притулку з інших країн.

Ірландський уряд спочатку розраховував на готелі для розміщення біженців. Але вже 1000 людей потрібно буде розмістити в інших місцях, оскільки два контракти з готелями розірвані.

Усього ж за розміщення біженців готелям у листопаді вже виплатили 52 млн євро – на 10 млн євро більше, ніж було виплачено у жовтні.

В Ірландії розпочали будівництво великих контейнерних містечок

План уряду щодо вирішення гострої нестачі житла включає пілотний проект з будівництва 500 модульних будинків по всій країні.

Для модульних містечок вибрали ділянки у графствах Корк, Каван, Мейо, Слайго та Тіпперері.

Розпочали будівництво 64 модульних будинків з одиниць на майданчику в Махоні в Корку, яке буде завершено до кінця лютого. Будівництво блоків займає 10 тижнів, а додатковий час необхідний для підготовки майданчика.

Фото: Локація в Корку, де збудують модульне містечко (колаж РБК-Україна)

Будинки, розраховані на чотирьох осіб, розташовуватимуться попарно. Їх можна буде з'єднати, прибравши стінку.

У містечках збудують вулиці, водопровід, сміттєпровід, дороги та пішохідні маршрути.

Також у планах уряду залучати більше приватного житла – громадян Ірландії просять запропонувати вільні будинки для українських сімей на шість місяців із компенсацією 800 євро на місяць.

Також розглядається ініціатива запровадити "громадські автомобілі", щоб можна було використовувати для біженців будинки у сільській місцевості, де поганий доступ до громадського транспорту.

Нагадаємо, ми писали, що в Ірландії готують нове житло для українців.