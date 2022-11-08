У модульних будинках та амбарах. В Ірландії готують нове житло для українців

В Ірландії для українських біженців починають облаштовувати тимчасове житло, як у інших країнах. Найближчими місяцями будуть збудовані модульні містечка та переобладнані технічні будівлі.

Наприклад, у Корку вже ведуться підготовчі роботи для будівництва 64 модульних будинків, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Irish Examiner.

Заселятися можна буде у січні-лютому 2023 року

Зазначається, що модульне містечко для 250 біженців збудують біля торгового центру Mahon Point у Корку у січні.

"Будівельна компанія знаходиться на об'єкті в Корку та сподівається завершити будівництво швидких будинків у січні 2023 року", - повідомили у Департаменті інтеграції.

В управлінні громадських робіт зазначили, що будинки, що швидко зводяться для сімей, які рятуються від війни в Україні, будуть встановлені в січні та лютому 2023 року.

Кожен будинок розрахований на проживання сім'ї із чотирьох осіб.

Фото: Модульні будинки з'являться біля торгового центру у Корку (wikimedia.org)

В Ірландії розпочалися протести проти будівництва житла для біженців

В останні тижні в Махоні відбулася акція протесту проти будівництва будинків для людей, які рятуються від війни.

Днями акція протесту проти планів розмістити українських біженців відбулася у Кілдері. Там збиралися переобладнати кінноспортивний комплекс Kill для розміщення українців, але в неділю ввечері у приміщенні сталася пожежа. Сам комплекс знаходиться на відстані 1 км від села.

Пожежники швидко загасили споруду, повідомлень про постраждалих не надходило. Тим часом поліція розпочала розслідування.

Повідомляється, що об'єкт у Кілдері був призначений для розміщення 348 українських біженців через гостру нестачу відповідного житла.

У п'ятницю там відбулися громадські збори, на яких місцеві жителі висловили стурбованість з приводу перетворення "сільськогосподарської комори" на центр тимчасового розміщення.

Тоді мер Кілдера Фінтан Бретт сказав, що побоювання щодо розміщення біженців були пов'язані з відсутністю світла, вентиляції та можливо, й каналізації.

"Коли у вас група людей, переважно жінки та діти, які вже травмовані, і їх просять жити у сараї, я не думаю, що це допоможе їхньому психічному здоров'ю", - пояснив позицію місцевих жителів чиновник.

Нові правила для українців в Ірландії з грудня 2022 року

На сьогоднішній день до Ірландії прибуло понад 56 825 біженців з України, понад 14 тисяч наших дітей відвідують ірландські школи.

Фото: Біженці з України в Ірландії (gettyimages.com)

Із грудня в країні змінюють правила для українців - пропонуватиметься лише проживання, а з тих, хто проживає в готелях, частково стягуватиметься плата за харчування.

Також було запроваджено політику відмови - біженцям, які відмовляються від пропозиції відповідного житла, не буде запропоновано іншого варіанту.

Уряд Ірландії також подвоїть виплати людям, котрі приймають українських біженців, до 800 євро.

Уряд минулого місяця попередив, що новоприбулим біженцям, можливо, доведеться ночувати на вулиці, поки житло буде знайдене.

Місцеві відомства попросили скласти перелік громадських будівель, які можуть бути переобладнані як тимчасове житло для громадян України.

Перший контракт на постачання 500 модульних будинків для розміщення до 2000 осіб з України, які рятуються від російського вторгнення, має бути виконаний на початку 2023 року.

Програма спрямована на надання короткострокового житла українцям, переважно жінкам та дітям, у кількох місцях по всій Ірландії.

Нагадаємо, ми писали, що у Британії почнуть купувати будинки для українців: у чому суть плану.