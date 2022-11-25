Украинцев просят не ехать в Ирландию с домашними животными: причины

Украинских беженцев, которые ищут в Ирландии убежище от войны, просят не брать с собой домашних животных, поскольку это усугубляет проблемы с расселением этой зимой.

Ирландское государство не может гарантировать размещение домашних питомцев, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Irish Examiner.

За домашних питомцев попросят доплачивать

Департамент интеграции связался с послом Украины, чтобы посоветовать украинцам не привозить с собой своих кошек и собак.

Украинцев, прибывающих в Ирландию с домашними животными, просят найти для них альтернативное жилье, например, в благотворительных организациях, как ISPCA (Ирландское общество по предотвращению жестокого обращения с животными – ред).

Украинских беженцев также просят не заводить домашних животных после прибытия в Ирландию. Власти рассматривают возможность ввести оплату, если беженцы хотят, чтобы их питомцев приютили.

Такая ситуация возникла из-за того, что ирландское правительство столкнулось с жилищным кризисом, который особенно усугубился из-на наплыва беженцев из Украины и других стран.

Фото: Более 5 тысяч украинцев в Ирландии живут в семьях (gettyimages.com)

Три четверти украинских беженцев живут в отелях

С начала войны в Ирландию постоянно прибывают украинцы – сейчас их число около 65 000, а к концу года ожидается 72 000 беженцев из нашей страны.

Около 75% украинских беженцев, прибывающих в страну, нуждаются в размещении за счет государства. Всего 5400 украинцев живут в 2000 домах, которые предложили местные жители. Еще 1200 людей поселили в аварийные жилые помещения.

В Ирландии находятся также 13 000 просителей международного убежища из других стран.

Ирландское правительство изначально рассчитывало на отели для размещения беженцев. Но уже 1000 человек нужно будет разместить в других местах, поскольку два контракта с отелями расторгнуты.

Всего же за размещение беженцев отелям в ноябре уже выплатили 52 млн евро - на 10 млн евро больше, чем было выплачено в октябре.

В Ирландии начали строительство больших контейнерных городков

План правительства по решению острой нехватки жилья включает пилотный проект по строительству 500 модульных домов по всей стране.

Для модульных городков выбрали участки в графствах Корк, Каван, Мейо, Слайго и Типперэри.

Начали строительство 64 модульных домов из единиц на площадке в Махоне в Корке, которое будет завершено к концу февраля. Строительство блоків занимает 10 недель, а дополнительное время необходимо для подготовки площадки.

Фото: Локация в Корке, где построят модульный городок (коллаж РБК-Украина)

Дома, рассчитаны на четырех человек, будут располагаться попарно. Их можно будет объединить, убрав стенку.

В городках построят улицы, водопровод, мусоропровод, дороги и пешеходные маршруты.

Также в планах правительства привлекать больше частного жилья - граждан Ирландии просят предложить свободные дома для украинских семей на шесть месяцев с компенсацией 800 евро в месяц.

Также рассматривается инициатива ввести "общественные автомобили", чтобы можно было использовать для беженцев дома в сельской местности, где плохой доступ к общественному транспорту.

Напомним, мы писали, что в Ирландии готовят новое жилье для украинцев.