Українців у Ірландії поселять у кінному центрі: які умови створили

У Ірландії українців готуються заселяти у відремонтовані господарські приміщення кінного центру Kill. Торік будівлю підпалили.

Найближчими тижнями у тимчасове житло прибуде перша група біженців, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ireland-live.ie.

У кінному центрі поблизу села Кілдер готуються приймати півтори сотні українських біженців. Господарські приміщення переобладнали у зв'язку із гострою кризою тимчасового житла в Ірландії.

Кінноспортивний комплекс зазнав значних перетворень, зазначає мер округу Фінтан Бретт. Приміщення пофарбували, також побудували нову кухню з кухонним елеватором для підняття їжі на інший поверх та їдальню.

"Там було виконано величезну роботу. Переважна більшість людей, які живуть у цьому районі, будуть раді біженцям ", – відзначив чиновник.

На першому етапі заселення очікується, що прибуде близько 50 сімей – приблизно 150 людей. Загалом центр переобладнали для 340 осіб, які будуть жити у 165 кімнатах капсульного типу.

У листопаді минулого року у Кілдері відбулася акція протесту проти планів розмістити українських біженців у кінноспортивному комплексі Kill. Через кілька днів там сталася пожежа, в якій ніхто не постраждав.

На громадських зборах місцеві жителі висловлювали стурбованість з приводу перетворення "сільськогосподарської комори" на центр тимчасового розміщення.

Тоді мер Кілдера пояснив, що побоювання були пов'язані з відсутністю світла, вентиляції та каналізації. Такі умови ірландці вважали несприятливими для людей, які травмовані війною.

Нагадаємо, ми писали, що Ірландія запропонує українцям виплати за повернення додому.