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Украинцев в Ирландии поселят в конном центре: какие условия создали

Фото: Украинские беженцы в Ирландии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Ирландии украинцев готовятся заселять в отремонтированные хозяйственные помещения конного центра Kill. В прошлом году здание подожгли.

В ближайшие недели во временное жилье прибудет первая группа беженцев, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ireland-live.ie.

В конном центре вблизи села Килдэр готовятся принимать полторы сотни украинских беженцев. Хозяйственные помещения были переоборудованы в связи с острым кризисом временного жилья в Ирландии.

Конноспортивный комплекс претерпел значительные преобразования, отмечает мэр округа Финтан Бретт. Помещения покрасили, также построили новую кухню с кухонным элеватором для поднятия еды на другой этаж и столовую.

"Там была проделана огромная работа. Подавляющее большинство людей, живущих в этом районе, будут рады беженцам", – отметил чиновник.

На первом этапе заселения ожидается, что прибудет около 50 семей – примерно 150 человек. В общей сложности центр переоборудовали для 340 человек, которые будут жить в 165 комнатах капсульного типа.

В ноябре прошлого года в Килдере состоялась акция протеста против планов разместить украинских беженцев в конноспортивном комплексе Kill. Через несколько дней там произошел пожар, в котором никто не пострадал.

На общественном собрании местные жители выражали обеспокоенность по поводу превращения "сельского амбара" в центр временного размещения.

Тогда мэр Килдера пояснил, что опасения были связаны с отсутствием света, вентиляции и канализации. Такие условия ирландцы считали неблагоприятными для людей, травмированных войной.

Напомним, мы писали, что Ирландия предложит украинцам выплаты за возвращение домой.

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Ирландияжилье для переселенцев