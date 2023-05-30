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Українці в Польщі зможуть їздити поїздами безкоштовно: умови акції

Фото: Поїзди PKP Intercity (wikimedia.org)
Автор: Ольга Маджумдар

У Польщі оголосили акцію безкоштовних поїздок поїздами національного залізничного перевізника PKP Intercity. Така пропозиція діятиме для дітей до 16 років упродовж 1 червня.

Безплатний проїзд буде доступний у вагонах ІІ-го класу, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

Безкоштовний проїзд буде дозволений за наявності документа дитини, що підтверджує її вік. Під час перевірки квитка треба буде показати паспорт, ID-картку, шкільну легітимацію або навіть медичну картку.

Для того, щоб скористатися потягом, треба отримати безкоштовний квиток в касі або у провідника. У потягах категорії ЕІР (Pendolino) квиток видається тільки в касах вокзалів. Дітям до 4 років можна подорожувати безкоштовно цілорічно, але на кожну поїздку все-одно необхідно оформлювати окремий квиток.

Родини від 2 до 5 осіб можуть подорожувати поїздами PKP Intercity зі знижками на постійній основі. Йдеться про тариф "Taniej z bliskimi", який передбачає знижку 30% від базової вартості квитків при поїздках потягами TLK або IC.

У експресах EIC бо EIP (Pendolino) можна скористатися сімейним квитком (Bilet Rodzinny). За такою пропозицією кожен з членів родини до 5 осіб отримує 30% знижку на квиток. Ця акція також поєднується із встановленими законом пільгами.

Власники Картки Великої Сім’ї, у якій виховується від 3 дітей, мають постійну знижку 37%. Якщо мінімум двоє членів родини подорожують разом, їм надається додаткова знижка 30%.

Під час одноденної 1 червня акції діти з таких родин також мають право отримати безплатний квиток.

Нагадаємо, ми писали, що у європейській столиці скасовують пільговий проїзд для українців.

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