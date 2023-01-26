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Українці в Польщі скаржаться на умови проживання в хостелах: фото

Фото: Умови в хостелі для біженців у Познані (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські біженці в Польщі стали скаржитися на умови проживання в хостелах. Один із таких випадків – у Познані, де господар приміщення отримував мільйони злотих за безплатне розміщення українців.

Про непридатні умови проживання одна з мешканок поскаржилася у ЗМІ, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на inpoland.net.pl.

Українка написала листа виданню Wyborcza, в якому описала умови проживання в хостелі по вулиці Варшавській 39/41 у Познані. Там оселилися 450 осіб з України – здебільшого жінки та діти.

Люди, які живуть у хостелі, бояться скаржитися вголос, щоб їх не виселили. Крім того, скрізь у хостелі встановлені камери.

За словами українки, яка приїхала до Польщі з дітьми, поки її чоловік воює в Україні, вона ходить на підробітки. Але зароблених коштів не вистачає на оренду окремого житла, тому вона змушена жити в безкоштовному для біженців.

"Їжі на всіх не вистачає. Я працюю, тому намагаюся не брати їжу, щоб вистачило іншим. Кухні разом з туалетами. В електроблоках плавляться дроти. Діти брудні, бо гаряча вода є лише два рази на тиждень – кажуть, що котел зламався, а газ дорогий. Дах дірявий і тече", – написала українська біженка.

Фото: Умови проживання в хостелі у Познані (poznan.wyborcza.pl/ Alicja Lehmann)

У хостелі є тільки три пральні машини – черга користування ними розписана на три місяці вперед. Тому доводиться гріти воду в чайнику і прати руками.

Також вона поскаржилася, що діти не мають умов для навчання, тому вони пишуть просто на підлозі. Діти з хостелу ходять до сусідньої школи, і директор знає, що в гуртожитку немає умов. Втім, українки бояться, щоб директор не повідомила про це у відповідні служби, бо тоді у них можуть забрати дітей.

Фото: Діти пишуть на підлозі (poznan.wyborcza.pl/ Alicja Lehmann)

За кожного з 450 мешканців власник хостелу отримує від держави 70 злотих на день – за проживання та харчування. За такої кількості мешканців на рахунок власника приміщення надходить близько 950 тисяч злотих на місяць.

Зазначається, що перевірки санепідслужб результату не дали. Інспекція наклала два штрафи - 500 та 1000 злотих. Місцеву владу повідомили про численні порушення. Тим часом власник хостела не коментує ситуацію.

Нагадаємо, ми писали, що у Польщі посилюють правила для українців.

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