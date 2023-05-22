Українці у Польщі масово втрачають статус UKR: у чому причина

Українські біженці у Польщі все частіше втрачають статус тимчасового захисту UKR після поїздки до України. У багатьох випадках ануляція відбувалася незалежно від часу відсутності в країні.

Українців на кордоні часто реєструють як туристів, через що вони втрачають всі пільги у Польщі, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ukrayina.pl.

Статус і пільги втрачають після нетривалого виїзду

Про проблему розповіла Gazeta Wyborcza на прикладі кількох українок, які ненадовго виїжджали в Україну – хто на похорон, хто побачитись із чоловіком. Але при поверненні до Польщі їх внесли у базу як туристок, а не біженок.

Одна з українок про втрату статусу дізналася випадково, коли викликала швидку допомогу дитині з гострим перитонітом. За лікування їй виставили рахунок на 8000 злотих (71 тис. грн). Виявилося, що їхній статус UKR змінився, тому права на безплатну медицину вже не було. Його анулювали через те, що в серпні минулого року жінка виїжджала ненадовго до України, щоб поновити документи на інвалідність сина. Без втрати статусу можна виїджати до 30 днів.

Інша біженка повернулася до Польщі як туристка, її статус залишився активний, але виплати призупинилися.

Українські біженці "блукають колами пекла", поки намагаються відновити документи у відповідних соціальних установах. У ZUS (Управління соціального страхування) кажуть: "Чекайте, будь ласка".

У найгіршому становищі опиняються українки, які приїхали до Польщі з дітьми. Пільга 500+ (500 злотих на місяць) зникає з їхніх рахунків, і медичні заклади перестають їх приймати.

Фото: Перевірка документів українців на польському кордоні (twitter.com/Straz_Graniczna)

Причина – у реєстрах Прикордонної служби

Польський омбудсмен з прав людини Марцін Вячек підтвердив, що останнім часом надходить багато скарг на втрату статусу тимчасового захисту.

Він з'ясував, у чому може полягати проблема. Громадяни України втрачають статус UKR автоматично після прикордонного контролю на виїзді з Польщі. Прикордонники реєструють дату виїзду, але не дату повернення. Тоді біженцям важко довести, що вони перебували за межами Польщі менше 30 днів. При поверненні їх не просять показати електронний документ diia.pl, який захищає їх від втрати статусу. У паспортах українців є лише один штамп – про виїзд з Польщі.

Другу печатку прикордонники перестали ставити, коли в додатку mObywatel з’явився електронний паспорт для українця. Показ додатку, за словами біженців, не вирішує справи.

"Деякі жінки кажуть, що є прикордонні пункти, які реагують миттєво, але є й такі, що навіть після восьми звернень не змінюють статус у реєстрі", – розповіла матір чотирьох дітей Вікторія.

Марцін Вячек звернув увагу зволікання із внесенням змін до реєстру громадян України з боку Прикордонної служби. Саме через це біженці отримують гроші, не знаючи, що більше не мають на це права, а потім отримують повідомлення про необхідність повернення коштів.

Нагадаємо, ми писали, українці розповіли, з якими проблемами стикаються у Румунії.

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