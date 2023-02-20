Українці можуть втратити пільги у країні ЄС: причини

Тисячі українських біженців у Литві ризикують втратити статус тимчасового захисту, якщо не подадуть заяви на його продовження. Термін поточних дозволів закінчується 4 березня 2023 року.

Проблема може торкнутися понад 20 тисяч українців у цій країні, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на delfi.lt.

4 березня 2023 року у великої кількості українців спливає термін дії дозволів на проживання в Литві, їм потрібно буде видавати нові.

"Якщо українці не подадуть свої заяви, частина військових біженців буде позначені як такі, що не мають дозволу на проживання в Литві", – попереджає голова Департаменту міграції Евеліна Гудзінскайте.

У серпні до закону були внесені зміни, які дозволяють видавати посвідку на проживання вже два роки. Проте біженці, які отримали дозвіл лише на один рік, мають його продовжити. Тому через місцева влада закликає українців звернутися за продовженням документа.

"Трохи насторожує, що ми зараз замінили понад 25 тисяч дозволів, а це означає, що, крім частини тих, хто виїхав, ще 25 тисяч, які перебувають у Литві, не подали заяви. 5 березня, коли їхні посвідки на проживання будуть недійсними, вони будуть позначені у всіх системах як такі, що не мають посвідки на проживання і не зможуть отримати всі пільги, наприклад, ліки в аптеках", – зазначила чиновниця.

Біженцям видаються пластикові картки встановленого зразка – дозволи на тимчасове проживання у Литві. Українці до середини вересня 2022 року отримували тимчасовий дозвіл на проживання на рік.

Фото: Українці на мітингу у Литві (gettyimages.com)

Як повідомляє Департамент міграції, українські біженці, які вчасно не замінять дозвіл на тимчасове проживання у Литві, можуть зіткнутися із проблемами:

при отриманні деяких медичних послуг;

оформленні соціальної допомоги;

допомоги на дітей;

оформленні витрат на опалення житла;

компенсації за гарячу чи холодну воду.

Ті, хто прибув до Литви в середині осені, отримали посвідку на проживання відразу на два роки – їм не потрібно міняти будь-які документи.

Нагадаємо, ми писали, що частина українських біженців втратять тимчасовий захист у Нідерландах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.