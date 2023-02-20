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Украинцы могут потерять льготы в стране ЕС: причины

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Понедельник 20 февраля 2023 15:50
Украинцы могут потерять льготы в стране ЕС: причины Фото: Поддержка Украины в Литве (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Тысячи украинских беженцев в Литве рискуют потерять статус временной защиты, если не подадут заявления на его продление. Срок текущих разрешений истекает 4 марта 2023 рода.

Проблема может коснуться более 20 тысяч украинцев в этой стране, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на delfi.lt.

4 марта 2023 года у большого количества украинцев истекает срок действия разрешений на проживание в Литве, им нужно будет выдавать новые.

"Если украинцы не подадут свои заявления, часть военных беженцев будет отмечена как не имеющие разрешения на проживание в Литве", – предупреждает глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

В августе в закон были внесены изменения, которые позволяют выдавать вид на жительство уже два года. Однако, беженцы, которые получили разрешение только на один год, должны его продлить. Поэтому через местные власти призывают украинцев обратиться за продлением документа.

"Немного настораживает, что мы сейчас поменяли более 25 тысяч разрешений, а это значит, что, исключая часть уехавших, еще 25 тысяч, которые находятся в Литве, не подали заявления. 5 марта, когда их вид на жительство будет недействительным, они будут отмечены во всех системах как не имеющие вида на жительство и не смогут получить все льготы, например, лекарства в аптеках", – отметила чиновница.

Беженцам выдаются пластиковые карточки установленного образца – разрешения на временное проживание в Литве. Украинцы до середины сентября 2022 года получали временный вид на жительство на год.

Украинцы могут потерять льготы в стране ЕС: причиныФото: Украинцы на митинге в Литве (gettyimages.com)

Как сообщает Департамент миграции, украинские беженцы, которые вовремя не поменяют разрешение на временное проживание в Литве, могут столкнуться с проблемами:

  • при получении некоторых медицинских услуг;
  • при оформлении социальных пособий;
  • пособий на детей:
  • расходов на отопление жилья;
  • компенсации за горячую или холодную воду.

Те, кто прибыл в Литву в середине осени, получили вид на жительство сразу на два года – им не нужно менять какие-либо документы.

Напомним, мы писали, что часть украинских беженцев лишатся временной защиты в Нидерландах.

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