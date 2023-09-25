Українській авіакомпанії дозволили літати до аеропортів США: деталі

Українська авіакомпанія SkyUp отримала дозвіл здійснювати польоти в аеропорти США. Йдеться про міжнародні рейси з третіх країн.

Влада США схвалила роботу чотирьох авіалайнерів Boeing 737-800 з флоту SkyUp, повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Українська авіакомпанія SkyUp отримала сертифікат іноземного авіаперевізника FAR129 та необхідні дозволи від Мінтрансу США, Адміністрації транспортної безпеки США та Федеральної авіаційної адміністрації США для здійснення рейсів до американських міст.

Тепер SkyUp може співпрацювати з авіакомпаніями США чи інших країн для перевезення пасажирів. Виконувати рейси до США український перевізник зможе на чотирьох літаках Boeing 737-800 зі свого флоту, які схвалила американська влада.

"Ведемо переговори з авіакомпаніями, проте поки що говорити про конкретні контракти ще зарано", – повідомили avianews.com у прес-службі SkyUp.

Сертифікат FAR129 дозволяє українському перевізнику літати лише на міжнародних рейсах із США, але не передбачає внутрішні рейси до США.

Орендувати літаки SkyUp потенційно може компанія American Airlines для виконання рейсів з Х’юстона на мексиканський курорт Канкун або з Лос-Анджелеса до Мехіко.

Українська авіакомпанія планує отримати аналогічний сертифікат для роботи в Канаді. Завершити процедуру SkyUp розраховує найближчим часом.

До війни авіакомпанія здійснювала внутрішні рейси по Україні, міжнародні регулярні та чартерні рейси. Після 24 лютого 2022 року SkyUp повністю змінила формат своє роботи та почала здавати свої літаки іноземним авіакомпаніям у мокрий лізинг – тимчасову оренду разом із екіпажами.

У 2023 році SkyUp відкрила дочірню авіакомпанію в ЄС – SkyUp MT із реєстрацією на Мальті. Це дає можливість виконувати рейси всередині ЄС без обмежень.

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