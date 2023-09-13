Українським біженцям можуть спростити отримання карти резидента ЄС: деталі

Українців за кордоном нерідко цікавить можливість легалізації для довгостроково проживання. Одним із таких документів є карта резидента ЄС.

Які умови для отримання такого дозволу на проживання зараз та як можуть змінитися правила для українських біженців, у коментарі TRAVEL РБК-Україна пояснив керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Нікіта Муренко.

Які основні умови для отримання карти резидента ЄС

Карта довгострокового резидента Європейського Союзу (карта резидента ЄС) – це документ, який підтверджує право громадян третіх країн на проживання та працевлаштування в одній із країн ЄС, зазначає юрист.

Вимоги та процедура отримання карти резидента ЄС відрізняються в різних країнах ЄС. Основними критеріями для її отримання є:

законне перебування в країні ЄС протягом певного терміну – 5 років;

стабільний дохід, підтвердженням якого може бути довідка з роботи чи трудовий договір або підтвердження фінансового забезпечення батьками чи близькими родичами;

медичне страхування;

місце проживання у вибраній країні ЄС, яке підтверджене правом власності або договором оренди;

підтвердження знання мови у вибраній країни ЄС, мінімум на рівні В1;

здатність до сплати податків та зборів;

особа не складає загрози для громадського порядку та безпеки.

Фото: Польський кордон (twitter.com/Straz_Graniczna)

Чи можуть українські біженці отримати карту резидента ЄС

Одним із головних критеріїв отримання статусу резидента ЄС є легальне перебування в країні ЄС протягом 5 років, який може включати період перебування у визначеній державі на підставі тимчасового захисту, звертає увагу Нікіта Муренко.

"Для вирахування 5 років постійного перебування на території країни ЄС слід пам’ятати про обмежений термін виїзду за межі такої країни. Тобто, якщо особа проживала певний період в країнах ЄС до свого виїзду з України після 24 лютого 2022 року та отримала тимчасовий захист, то їй зарахується 5 років, якщо виїзд до України або інших країн не перевищував 10 місяців", – уточнює юрист.

П'ять років проживання у вибраній країні ЄС зараховуються на підставі інших дозвільних документів, що підтверджують легальне перебування людини в цій країні.

"У випадку, коли особа виїхала до країни ЄС з 24 лютого 2022 року та отримала тимчасовий захист, але не перебувала безперервно в цій країні 5 років, ця людина не може подати заяву на отримання карти резидента ЄС", – пояснює актуальні правила фахівець.

Між тим, у квітні 2023 року на пленарному засіданні Європарламенту більшість депутатів підтримали проведення переговорів щодо внесення змін до чинної Директиви про довгострокових резидентів, які спрощують порядок отримання карти резидента ЄС. Ці зміни передбачені до внесення до лютого 2024 року, додає Нікіта Муренко.

Переговори включають такі ключові зміни:

включення осіб, які мають статус тимчасового захисту ;

; скорочений необхідний термін проживання для отримання статусу резидента ЄС з 5 до 3 років ;

; набуття дітьми резидентів ЄС автоматичного статусу резидента, незалежно від місця їхнього народження;

члени сім’ї, які проживають у другій державі ЄС, будуть мати можливість користуватись тими самими правами, що й члени сім’ї, які проживають у першій державі ЄС;

зменшення максимального терміну розгляду заяви на отримання статусу резидента ЄС з 6 місяців до 60 днів з дати подання такої заявки.

Такі зміни передбачають позитивний вплив на інтеграцію громадян третіх країн та гарантію легальної трудової міграції.

Раніше ми повідомляли, що ще одна країна ЄС збирається продовжити захист до 2025 року.

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