ua en ru
Пн, 18 вересня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українським біженцям у Литві дадуть гроші на оренду житла: деталі

Понеділок 18 вересня 2023 12:02
UA EN RU
Українським біженцям у Литві дадуть гроші на оренду житла: деталі Фото: Центр для українців у Литві (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українським біженцям у Литві нададуть кошти для оренди житла. Допомогу пропонує Міжнародна організація з міграції у Вільнюсі (МОМ).

Виплата покриє вартість два місяці оренди житла, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на lrt.lt.

Оренда житла у Литві є однією із найболючіших проблем українців у цій країні, зазначають у МОМ.

"Наше дослідження показує, що 73% українців мають труднощі з пошуком довгострокової оренди житла через високу вартість оренди, заставу в кілька місяців і недостатній дохід, тому ми вирішили допомогти, частково компенсувавши орендну плату", – розповів голова представництва організації у Литві Ейтвідас Бінґяліс.

Згідно з результатами опитування, навесні 2023 року 62% українців орендували житло у Литві. Близько 12% біженців приймали литовські родини. Ще 10% зупинялися у друзів або родичів. 44% опитаних знайшли житло самостійно, але їм складно забезпечити довгострокову оренду.

Представництво МОМ у Литві надасть біженцям одноразові виплати, щоб частково покрити перший і останній місяць оренди житла. Йдеться про 70% вартості, зазначеної в договорі оренди, але сума підтримки – не більше 504 євро на місяць. Тобто, сім'ї отримають до 1008 євро. Також біженцям дадуть гроші на придбання необхідних побутових товарів для орендованого житла.

На грошову допомогу можуть розраховувати сім'ї з дітьми, вагітні, люди старші 60 років, сім'ї, де у когось є інвалідність. Треба мати дозвіл на проживання чи карту від міграційної служби та договір оренди мінімум на 6 місяців, який був підписаний щонайменше за 40 робочих днів до подачі заяви на підтримку.

З початку війни до Литви прибуло понад 80 000 українців.

Нагадаємо, ми писали, що у Литві профінансують навчання українських студентів.

Раніше ми повідомляли, як ставляться жителі Литви до українців через рік війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Литва виплати жилье для переселенцев
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ирина Савіна
Проїзд за 49 євро. В яких країнах ЄС діють бюджетні абонементи за транспорт
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Віктор Шатров
Історія з 1920-х. Як українські Карпати стали центром активного туризму
Віктор Шатров
історик, публіцист, блогер
Роман Маленков
Від Виговського до Хмельницького. Де поховані творці української державності
Роман Маленков
мандрівник, краєзнавець, директор компанії "Україна Інкогніта"
Діана Курило
Нові правила. Де переселенцям отримати довідки ВПО й чому це важливо
Діана Курило
юристка з питань ВПО БФ “Право на захист”
Всі точки зору