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Украинским беженцам в Литве дадут деньги на аренду жилья: детали

Понедельник 18 сентября 2023 12:02
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Украинским беженцам в Литве дадут деньги на аренду жилья: детали Фото: Центр для украинцев в Литве (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинским беженцам в Литве предоставят средства для аренды жилья. Помощь предлагает Международная организация по миграции в Вильнюсе (МОМ).

Выплата покроет стоимость двух месяцев аренды жилья, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на lrt.lt.

Аренда жилья в Литве является одной из самых болезненных проблем украинцев в этой стране, отмечают в МОМ.

"Наше исследование показывает, что 73% украинцев испытывают трудности с поиском долгосрочной аренды жилья из-за высокой стоимости аренды, залога в несколько месяцев и недостаточного дохода, поэтому мы решили помочь, частично компенсировав арендную плату", – рассказал глава представительства организации в Литве Эйтвидас Бингялис.

Согласно результатам опроса, весной 2023 года 62% украинцев арендовали жилье в Литве. Около 12% беженцев принимали литовские семьи. Еще 10% останавливались у друзей или родственников. 44% опрошенных нашли жилье самостоятельно, но им сложно обеспечить долгосрочную аренду.

Представительство МОМ в Литве предоставит беженцам единовременные выплаты, чтобы частично покрыть первый и последний месяц аренды жилья. Речь идет о 70% стоимости, указанной в договоре аренды, но сумма поддержки – не больше 504 евро в месяц. То есть, семьи получат до 1008 евро. Также беженцам дадут деньги на приобретение необходимых бытовых товаров для арендуемого жилья.

На денежную помощь могут рассчитывать семьи с детьми, беременные, люди старше 60 лет, семьи, где у кого-то есть инвалидность. Следует иметь разрешение на проживание или карту от миграционной службы и договор аренды минимум на 6 месяцев, который был подписан не менее чем за 40 рабочих дней до подачи заявления на поддержку.

С начала войны в Литву прибыло более 80 000 украинцев.

Напомним, мы писали, что в Литве профинансируют обучение украинских студентов.

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