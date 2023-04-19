Українських дітей в Латвії будуть відраховувати зі шкіл: причини

Уряд Латвії 18 квітня затвердив зміну правил навчання дітей біженців. У разі відсутності українських учнів упродовж 20 днів в навчальному закладі їх відраховуватимуть.

Такі заходи будуть застосовувати, якщо батьки не повідомлять про причину відсутності, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на lsm.lv.

Поправки у правилах "Порядок, у якому неповнолітнім претендентам на притулок забезпечується можливість здобути освіту" підготувало Міністерство освіти. Сирітський суд чи муніципальна соцслужба інформуватимуть місцеву владу, де проживають біженці, ці діти перебувають на іншій адміністративній території або взагалі виїхали з Латвії.

Міністерство вважає, що 20 днів є достатнім терміном, щоб вважати біженців відсутніми за адресою. Але співробітники сирітського суду чи соцслужби мають право відвідати сім'ю за місцем проживання та з'ясувати, чому дитина не навчається.

Зазначається, що такі зміни правил потрібні, бо раніше не було зрозуміло, як відраховувати учня, про якого його батьки або законні представники не вважали за потрібне повідомити школу або дитсадок.

Поправки також передбачають, що недостатнє знання мови у навчальному процесі компенсуватиметься. Школи, щоб допомогти таким дітям краще освоювати навчальний матеріал латиською за програмами з 1о по 8 клас (а також за програмами профнавчання з 1 по 3 курс), можуть забезпечити дітям плани індивідуального навчання. Наразі освоєння навчальної програми українцям дається дуже складно через мовний барєр.

Цього року в Латвії 1881 дітей шкільного віку не відвідують навчальні заклади. Загалом прихисток у цій країні отримали понад 47 тисяч біженців з України.

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