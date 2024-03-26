Для українських дітей у Чехії запровадили нові правила у школах: зміни

Українські діти з тимчасовим захистом у Чехії записуватимуться до шкіл у стандартні терміни – у квітні. Міносвіти очікує, що у квітні документи подадуть 5 тисяч дітей з України.

Влада також заборонить відокремлені класи для українських дітей, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ukraina.radio.cz.

Окремий запис до шкіл для дітей із тимчасовим захистом у Чехії був запроваджений у відповідь на велику хвилю біженців після початку війни. Тепер закон не дозволяє територіальним громадам і школам мати таку можливість. Українських дітей записуватимуть так само, як дітей інших іноземців у країні.

У багатьох громадах нові правила можуть не вплинути на ситуацію із зарахуванням до шкіл. Але в деяких містах можуть виникнути труднощі через брак місць. Наприклад, у місті Млада-Болеслав більшість основних шкіл повністю заповнена. Чиновники припускають, що в деяких школах доведеться кидати жереб. Очікується, що там під час запису українці складуть до 10% від загальної кількості учнів, які подаватимуть документи.

Водночас у Міністерстві освіти зауважують, найбільша хвиля біженців уже минула, тому великих проблем із зарахуванням до шкіл не має виникнути.

"Кількість новоприбулих біженців із України виразно зменшилася, тож уже немає підстав для специфічного підходу до дітей із України. Уже 2023-го "український запис" був лише можливістю", – пояснила речниця Міносвіти Тереза Фойтова.

Також у наступному навчальному році заборонять сегреговані класи та школи. У Чехії хочуть, щоб українські діти під час навчання не були відокремлені від чеських.

Нагадаємо, ми писали, що у Міносвіти Чехії планують запустити масове тестування іноземних школярів на знання чеської мови.

Також ми розповідали, скільки українських дітей навчаються у школах Чехії. 77% всіх українських учнів прибули після початку війни.

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