RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Для украинских детей в Чехии ввели новые правила в школах: изменения

Фото: Украинские дети в школе за границей (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские дети со временной защитой в Чехии будут записываться в школы в стандартные сроки – в апреле. Минобразования ожидает, что в апреле документы подадут 5 тысяч детей из Украины.

Власти также запретят отдельные классы для украинских детей, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ukraina.radio.cz.

Отдельная запись в школы для детей со временной защитой в Чехии была введена в ответ на большую волну беженцев после начала войны. Теперь закон не позволяет территориальным общинам и школам иметь такую возможность. Украинских детей будут записывать так же, как детей других иностранцев в стране.

Во многих общинах новые правила могут не повлиять ситуацию с зачислением в школы. Но в некоторых городах могут возникнуть трудности из-за нехватки мест. К примеру, в городе Млада-Болеслав большинство основных школ полностью заполнены. Чиновники предполагают, что в некоторых школах придется бросать жребий. Ожидается, что там при записи украинцы составят до 10% от общего количества учеников, которые будут подавать документы.

В то же время в Министерстве образования отмечают, что самая большая волна беженцев уже прошла, поэтому больших проблем с зачислением в школы не должно возникнуть.

"Количество новоприбывших беженцев из Украины явно уменьшилось, поэтому уже нет оснований для специфического подхода к детям из Украины. Уже в 2023-м "украинская запись" была лишь возможностью", – пояснила спикер Минобразования Тереза Фойтова.

Также в следующем учебном году запретят сегрегированные классы и школы. В Чехии хотят, чтобы украинские дети во время учебы не были отделены от чешских.

Напомним, мы писали, что в Минобразования Чехии планируют запустить массовое тестирование иностранных школьников на знание чешского языка.

Также мы рассказывали, сколько украинских детей учатся в школах Чехии. 77% всех украинских учащихся прибыли после начала войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧехияШколаДети