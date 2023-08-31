Українські діти стикаються із булінгом у польських школах: куди можна поскаржитися

Українські діти у польських школах нерідко стикаються із булінгом. Біженців ображають та закликають повертатися додому. Дехто через це відмовляється від очної освіти у польських навчальних закладах.
На цькування можна поскаржитися на спеціальні гарячі лінії, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на платформу "Спільно".
Приниження дітей – неприпустима поведінка, нагадують у проекті "Спільно". Біженців у Польщі закликають вживати заходів, щоб їхніх дітей ніхто не ображав.
Якщо помітили булінг чи насильство щодо дітей можна поскаржитися за такими телефонами:
Консультанти надають підтримку та інформацію українською та російською мовами.
Із цькуванням дітей у школі в околицях Варшави стикнулися українки, які проживають у готелі за програмою безкоштовного розміщення для вразливих категорій біженців. Загалом у комплексі оселилися близько сотні людей.
"Багато дітей скаржаться на булінг – як у молодших класах, так і в старших. Мій син переходить у третій клас. Весь рік ми боролися із цькуванням, намагалися з'ясувати відносини. Син скаржився на булінг, я зверталася до вчительки. Мені відповідали, що про проблему знають", – розповіла РБК-Україна українка Ганна Іващенко.
За її словами, у класі її сина ображали два польських хлопця. Однолітки постійно чіплялися до українця, розмальовували та викидали речі.
"Казали: їдьте у свою Україну. Польські діти менш стримані, роблять все, що їм заманеться. У другому класі можуть нецензурними словами свою вчительку "обкласти" – і вона нічого не робить, сидить посміхається", – описує відмінності у поведінці дітей українка.
Ганна неодноразово зверталася до вчительки зі скаргами, що сина цькують. У відповідь педагог пропонувала різні варіанти: розсадити дітей в різні кутки класу або навпаки разом, щоб здружилися.
"Українські дівчата із сусідніх кімнат у нашому готелі разом ходять у п'ятий клас. Ходять до школи тільки удвох, по одній бояться. Вони навіть хотіли переводитися в іншу школу, але звідси складно їздити. Директор нам на зборах пообіцяла, що в цьому році у класах посадять додатково дорослих, щоб стежили за ситуацією", – розповіла біженка.
Нагадаємо, ми писали, що українські діти у Польщі можуть отримати додаткові виплати.
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