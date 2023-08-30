Українські діти у Польщі можуть отримати додаткові виплати: умови

Школярі, які навчаються в польських школах, можуть претендувати на отримання соціальних виплат, якщо їхня сім'я переживає складні часи. Дітям можуть надати шкільну стипендію та допомогу.
Подати заявку можна з 1 до 15 вересня, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на платформу "Спільно".
Допомога призначена для сімей з низьким рівнем доходів, щоб батьки могли забезпечити базові потреби учнів, які виникають під час навчання. На стипендію можуть претендувати й українські біженці.
Шкільну стипендію надають у двох формах:
Рішення про допомогу приймають муніципалітети, на території яких розташована школа – державна або приватна.
Стипендію надають дітям за наявності таких факторів у дорослих членів сім'ї:
Місячний дохід на одну людину в сім'ї не має перевищувати 600 злотих (5400 грн). Розмір стипендії залежить від матеріального становища родини:
Для отримання стипендії необхідно подати заяву до гмінного або міського центру соціального захисту населення. Шкільні стипендії виплачуються на підставі платіжної відомості в касі Муніципального центру соціальної допомоги (MOPS) або переказом на банківський рахунок заявника.
Раніше повідомлялося, що у Німеччині підвищать виплати українським біженцям.
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