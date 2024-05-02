Українська туристка після інсульту опинилася у "пастці" в Єгипті: деталі

Українка Аліна Бай не може вивезти свою маму після інсульту із Єгипту, куди жінки прилетіли на відпочинок у квітні. Для перевезення потрібен спецлітак та значні кошти.

Також лікарня виставила рахунок, на оплату якого немає коштів, розповіла РБК-Україна сама туристка.

Перша в житті подорож обернулася нещасним випадком

Жителька Кривого Рогу Аліна Бай не планувала подорожі, але про поїздку до Єгипту її дуже просила 83-річна матір, яка жодного разу не їздила на відпочинок за кордон. Тож жінка взяла відпустку у квітні, придбала путівку на тиждень до Шарм-ель-Шейху за 37 тис. грн і оплатила страхування за подвійним тарифом для матері.

"Мама була активна, на здоров'я особливо не скаржилася, лише трохи перехвилювалася нещодавно, коли мій син з війни у відпустку приходив. Останнім часом стала мене просити взяти її на відпочинок, бо я багато подорожувала, а вона ні. Не могла дочекатися цієї подорожі", – розповідає Аліна.

Відпочинок мав тривати з 12 до 19 квітня, але вже 14 квітня матері Аліни Тамарі Подлубній стало погано.

"У номері готелю вона вставала з ліжка і відчула, наче щось "хруснуло" в голові, наче пружина розпрямилася. А через дві години бачу: сидить і руками б'є об ліжко. Швидка завезла до міжнародного госпіталю", – згадує туристка.

Жінці зробили МРТ і діагностували крововилив у мозок. Оскільки лікарня не співпрацювала зі страховою компанією за полісом туристки, рахунок у 1200 доларів довелося оплачувати своїм коштом.

На другий день матір Аліни перевели у клініку "Sinai", яка співпрацює із страховою компанією, але там відразу попросили 3000 доларів, щоб робити щодня МРТ і так моніторити стан жінки. На це туристка не погодилась.

Фото: Тамара Подлубна на відпочинку (колаж РБК-Україна)

Вже 17 квітня пацієнтку знов перевели до міжнародного госпіталя (так званої "піраміди"). Як пояснили туристці, через те, що у "Sinai" не було необхідного спеціаліста та обладнання.

"Мене до неї пускали на дві години на день. Коли прийшла – мама вже після операції на голові. Без погодження зі мною. Сказали: не переживайте, ми їй життя врятували, гематому видалили. Я вдячна. У "Синаї" казали, що мама проживе 3-4 дні, якщо нічого не робити", – ділиться Аліна.

Зараз, за словами туристки, її мама перебуває без свідомості, у неї нерухлива права половина тіла. Але госпіталь готовий дати дозвіл на транспортування її додому.

Зі страховою компанією виникли проблеми

Аліна Бай просить допомогти їй вивезти хвору матір, щоб продовжити лікування в українській лікарні.

За її словами, вона неодноразово зверталася до молдовського туроператора та страхової компанії, які мали б допомагати у цій ситуації. Рахунок, який виставила клініка, лише за перший тиждень склав 20 тис. євро.

"Зверталася і до консула багато разів, надіслала копії паспортів, медичних документів. Консул робив запит до єгипетської влади, щоб надали спеціальний літак для медичного транспортування. Сказали, що не зможуть нам допомогти. Страхова теж відмовляється допомагати", – скаржиться українка.

Фото: Скриншот рахунку з лікарні за лікування туристки (надане РБК-Україна)

Як пояснює РБК-Україна турагент Олеся Сирнікова-Коптєва, вона зранку додзвонилася до страхової компанії TRANSELIT, бо Аліні Бай не вдалося це зробити напередодні.

"Повідомила про страховий випадок, але страхова активно не допомагала. Ми перевезли жінку в лікарню, де діяло страхування. На другий день туристка зателефонувала, що страхова відмовляється зразу оплачувати, їй сказали збирати документи і що компенсують витрати після повернення в Україну. Це мотивують тим, що нібито пацієнтка не в критичному стані, її життю нічого не загрожує, перша медична допомога була надана", – обурюється вона.

У страховій компанії також у медичних звітах із лікарні знайшли запис про ознаки давнішого інсульту.

"У договорі зі страховою є такий пункт, що вони можуть відмовити оплачувати, якщо турист потрапив в лікарню з хронічним захворюванням. Запросили виписку від сімейного лікаря з України – у матері туристки ні нападів, ні скарг раніше не було", – каже Олеся Сирнікова-Коптєва.

Але там є приписка, що у ситуації, коли є загроза життю, ніякі обмеження не діють, додає вона.

"Тобто страхова повинна це все відшкодувати і допомогти. Але вони обидві вписані в поліс, і на кожну виділяється 10 тисяч доларів на покриття страхового випадку", – каже турагент.

Вона каже, що весь час спілкувалась з туроператором Toco Tour та страховою компанією. Там вимагали підтвердження, що туристку можна транспортувати.

"Спочатку лікарі казали, що можна. Потім – що не можна, бо у них по рапортах важкий стан, ускладнення. Я знайшла інформацію про те, що цивільна авіація може перевозити таких важких хворих, у літаках є медичні ноші, але треба отримати дозвіл з лікарні упродовж доби до перельоту та знайти на це гроші", –зауважує турагент.

Де туристці взяти кошти на перевезення матері, питання поки не вирішене. Турагент зверталася до різних фондів та до депутатів, але там допомогти не змогли.

Нагадаємо, ми писали, що Єгипет і Туреччина – традиційно найпопулярніші напрямки для відпочинку українців. Під час війни ситуація дещо змінилася.