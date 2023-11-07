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Українок за кордоном навчатимуть високооплачуваним професіям: деталі

Фото: Навчання онлайн (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські біженки за кордоном та жінки зі статусом ВПО зможуть отримати безкоштовне навчання у сфері креативних та IT-індустрій. Проект охопить 1000 учасниць.

Нові навички для початку кар'єри можна отримати за 13 напрямами, повідомляє РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

Projector Foundation спільно з ЄС оголошує старт набору на безкоштовне онлайн навчання. Групи з 13 курсів стартують у листопаді. У переліку напрямів – графічний та веб-дизайн, SMM та програмування.

На навчання можуть подаватися повнолітні біженки за кордоном, які не мають роботи, та жінки зі статусом ВПО в Україні. Для участі в конкурсі достатньо буде документа, який підтверджує статус людини відповідно до країни, де вона знаходиться.

"Хочемо підсилити жінок та допомогти опанувати нові навички для початку кар’єри у креативному чи IT секторі – щоб українки мали фінансову незалежність і гідну оплату праці. На курсах студентки працюватимуть з реальними замовниками та отримають готові кейси у портфоліо, після його завершення", – повідомляють на сторінці Projector.

Частиною навчання стануть консультації з HR, доступ до онлайн-бібліотеки Projector Library та кар’єрного сервісу LEZO.

Однією із умов є володіння англійською мовою на рівні не нижче Untermediate. Дедлайн подачі заявок 14 листопада 2023 року (о 23:00).

Навчання створено за фінансової підтримки ЄС та інформаційної підтримки Міністерства економіки України.

Нагадаємо, ми писали, що у європейській країні готують зміни для українців – під час навчання треба буде починати працювати.  

Також ми розповідали, що у Німеччині схвалили спрощення працевлаштування біженців. Працедавці не будуть висувати високих вимог до знання мови.

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