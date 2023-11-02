У Німеччині схвалили спрощення працевлаштування біженців: деталі

Уряд Німеччини ухвалив рішення про спрощення процедур працевлаштування для біженців. У пакеті змін йдеться й про прискорену інтеграцію українців на німецький ринок праці.

Відповідні зміни до законодавства про перебування іноземців у країні були схвалені 1 листопада, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Іноземці, які просять про міжнародний захист чи мають відтерміновану депортацію, матимуть легший доступ до ринку праці. Зокрема, заборона на роботу для людей у пунктах прийому мігрантів діятиме 6 місяців замість 9.

Спрощення процедури працевлаштування стосується також українських біженців. Влада Німеччини пропонує заходи для прискорення інтеграції українців, які втекли від війни, на ринку праці країни. Для цього послаблять вимоги до володіння німецькою мовою та запропонують додаткове навчання.

Серед понад 1 млн українських біженців – 52% працездатні. За останніми даними, працевлаштовані 196,7 тисячі, але 42 тисячі з них працюють на роботах, що не передбачають сплату внесків на соціальне страхування.

"Мовний бар'єр знижується. Настав час йти працювати", – заявив міністр праці Губертус Гайль на прес-конференції 18 жовтня.

Тоді міністр проголосив про зміну підходу уряду щодо працевлаштування біженців, які мають реальну перспективу залишитися в країні на тривалий термін, але наголос був зроблений саме на українках.

Наступного дня канцлер ФРН Олаф Шольц також заявив:

"Ми переходимо до широкомасштабних дій для того, щоб українські громадяни, які перебувають у Німеччині, тепер усі б вийшли на німецький ринок праці".

За даними уряду, нещодавно мовні курси закінчили понад 100 тисяч біженців з України, ще приблизно стільки само завершать навчання найближчими місяцями.

Нагадаємо, ми писали, що Німеччина хоче прискорити інтеграцію українців на ринку праці. В уряді назвали ключові кроки. Зокрема, компанії переконуватимуть наймати біженців, які ще недосконало знають мову.

Між тим, українські біженці у Німеччині все більше влаштовуються працювати після тривалого перебування в цій країні. Майже половина з них мають зависоку кваліфікацію для роботи, яку виконують.

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