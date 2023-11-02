ua en ru
Чт, 02 листопада News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Німеччині схвалили спрощення працевлаштування біженців: деталі

Четвер 02 листопада 2023 11:18
UA EN RU
У Німеччині схвалили спрощення працевлаштування біженців: деталі Фото: Ярмарок вакансій у Німеччині (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Уряд Німеччини ухвалив рішення про спрощення процедур працевлаштування для біженців. У пакеті змін йдеться й про прискорену інтеграцію українців на німецький ринок праці.

Відповідні зміни до законодавства про перебування іноземців у країні були схвалені 1 листопада, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Іноземці, які просять про міжнародний захист чи мають відтерміновану депортацію, матимуть легший доступ до ринку праці. Зокрема, заборона на роботу для людей у пунктах прийому мігрантів діятиме 6 місяців замість 9.

Спрощення процедури працевлаштування стосується також українських біженців. Влада Німеччини пропонує заходи для прискорення інтеграції українців, які втекли від війни, на ринку праці країни. Для цього послаблять вимоги до володіння німецькою мовою та запропонують додаткове навчання.

Серед понад 1 млн українських біженців – 52% працездатні. За останніми даними, працевлаштовані 196,7 тисячі, але 42 тисячі з них працюють на роботах, що не передбачають сплату внесків на соціальне страхування.

"Мовний бар'єр знижується. Настав час йти працювати", – заявив міністр праці Губертус Гайль на прес-конференції 18 жовтня.

Тоді міністр проголосив про зміну підходу уряду щодо працевлаштування біженців, які мають реальну перспективу залишитися в країні на тривалий термін, але наголос був зроблений саме на українках.

Наступного дня канцлер ФРН Олаф Шольц також заявив:

"Ми переходимо до широкомасштабних дій для того, щоб українські громадяни, які перебувають у Німеччині, тепер усі б вийшли на німецький ринок праці".

За даними уряду, нещодавно мовні курси закінчили понад 100 тисяч біженців з України, ще приблизно стільки само завершать навчання найближчими місяцями.

Нагадаємо, ми писали, що Німеччина хоче прискорити інтеграцію українців на ринку праці. В уряді назвали ключові кроки. Зокрема, компанії переконуватимуть наймати біженців, які ще недосконало знають мову.

Між тим, українські біженці у Німеччині все більше влаштовуються працювати після тривалого перебування в цій країні. Майже половина з них мають зависоку кваліфікацію для роботи, яку виконують.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Відпочинок в Україні
Точки зору
Надія Коренєва
Як отримати гроші на ремонт житла, яке постраждало через війну: алгоритм дій
Надія Коренєва
координаторка безоплатної лінії юридичної допомоги БФ "Право на захист"
Олексій Войцеховський
Гуцульський борщ та річкова риба. Якими локальними стравами славляться Карпати
Олексій Войцеховський
засновник туристичного порталу "На море і в гори"
Антон Маринич
Чи треба жінкам ставати на військовий облік за кордоном: всі деталі
Антон Маринич
адвокат, провідний юрисконсульт Nota Group
Олена Нечеснюк
Виплати для ВПО. Хто тепер має право на допомогу від держави за новими правилами
Олена Нечеснюк
юристка з питань ВПО БФ "Право на захист"
Всі точки зору