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В Україні та за кордоном. Де шукати роботу переселенцям: підбірка сервісів

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Вівторок 14 лютого 2023 14:45
В Україні та за кордоном. Де шукати роботу переселенцям: підбірка сервісів Фото: Робота для переселенців (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Більша частина українців, які змішені були міняти місце проживання через війну, втратили й роботу. Тепер на новому місці одним із найактуальніших питань стає працевлашутвання.

Добірку сервісів, де можна шукати роботу переселенцям, TRAVEL РБК-Україна подає з посиланням на Евакуація.City.

  • UaJobNow. Телеграм-канал з вакансіями для українців. Тут розміщують пропозиції роботи як в Україні, так і в європейських країнах, а також дистанційні вакансії. Пропозиції працевлаштування різноманітні: на роботу тут шукають і майстрів нігтьового сервісу, і швачок, і фахівців сфери IT.
  • Goodjob. Проект створений у березні 2022. Команда допомагає працевлаштуватися українцям, які втратили роботу через війну, з’єднує кандидатів з міжнародними роботодавцями. Платформа працює з працедавцями у Європі, США та Азії. Також на каналі публікують добірки освітніх ресурсів та пропозиції стажувань.
  • Робота для переселенців з України. Канал допоможе знайти роботу в евакуації за кордоном – загалом у 70 країнах. Тут українці можуть знайти підробіток чи роботу на фултайм. Вакансії не завжди потребують досвіду роботи чи спеціальної освіти. Є пропозиції віддаленої роботи. Також на каналі публікують поради щодо працевлаштування за кордоном.

В Україні та за кордоном. Де шукати роботу переселенцям: підбірка сервісівФото: Працевлаштування за кордоном (gettyimages.com)

  • СпівДія Працевлаштування. Проект допомагає переселенцям підібрати вакансії та готує до працевлашутвання, проводить кар’єрні консультації, допомагає релокованим бізнесам зорієнтуватись на новому місці. Тут підкажуть, як скласти гарне резюме, розібратися з ринком праці, навчитися поводити себе на співбесіді, скласти свій план професійного розвитку та знайти потрібну роботу.

Нагадаємо, ми писали, хто з переселенців може отримати допомогу вдруге.

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