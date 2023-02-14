В Україні та за кордоном. Де шукати роботу переселенцям: підбірка сервісів

Більша частина українців, які змішені були міняти місце проживання через війну, втратили й роботу. Тепер на новому місці одним із найактуальніших питань стає працевлашутвання.

Добірку сервісів, де можна шукати роботу переселенцям, TRAVEL РБК-Україна подає з посиланням на Евакуація.City.

UaJobNow. Телеграм-канал з вакансіями для українців. Тут розміщують пропозиції роботи як в Україні, так і в європейських країнах, а також дистанційні вакансії. Пропозиції працевлаштування різноманітні: на роботу тут шукають і майстрів нігтьового сервісу, і швачок, і фахівців сфери IT.

Goodjob. Проект створений у березні 2022. Команда допомагає працевлаштуватися українцям, які втратили роботу через війну, з’єднує кандидатів з міжнародними роботодавцями. Платформа працює з працедавцями у Європі, США та Азії. Також на каналі публікують добірки освітніх ресурсів та пропозиції стажувань.

Робота для переселенців з України. Канал допоможе знайти роботу в евакуації за кордоном – загалом у 70 країнах. Тут українці можуть знайти підробіток чи роботу на фултайм. Вакансії не завжди потребують досвіду роботи чи спеціальної освіти. Є пропозиції віддаленої роботи. Також на каналі публікують поради щодо працевлаштування за кордоном.

Фото: Працевлаштування за кордоном (gettyimages.com)

СпівДія Працевлаштування. Проект допомагає переселенцям підібрати вакансії та готує до працевлашутвання, проводить кар’єрні консультації, допомагає релокованим бізнесам зорієнтуватись на новому місці. Тут підкажуть, як скласти гарне резюме, розібратися з ринком праці, навчитися поводити себе на співбесіді, скласти свій план професійного розвитку та знайти потрібну роботу.

Нагадаємо, ми писали, хто з переселенців може отримати допомогу вдруге.