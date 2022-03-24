Украинцы спасаются от войны в Чехии. Главное, что нужно знать о легализации и помощи в этой стране
Адреса официальных организаций и важные шаги процесса регистрации
Во время войны России против Украины одна из стран, где украинские беженцы могут найти прибежище – Чехия. Страна принимает украинцев даже с внутренними паспортами и свидетельствами о рождении.
Как легализироваться в Чехии, чтобы получить временную защиту и помощь, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на блог журналистки и путешественницы Ирины Савиной.
Контакты украинского посольства в Чехии
Перед прибытием в Чехию украинцам стоит сохранить контакты дипломатического представительства своей страны:
Посольство Украины в Чехии: +420227020200, +420227020204
Эл. почта: [email protected]
Адрес: Charlese de Gaulla 916/29, 160 00 Praha 6-Bubeneč, Чехия
Информация с условиями в стране постоянно обновляется на сайте tripadvisor.mfa.gov.ua.
Фото: Архитектура Праги (unsplash.com/dmitry-goykolov)
1. Регистрация украинцев после прибытия в Чехию
Украинцам возрастом от 15 лет, которые прибывают в Чешскую Республику, спасаясь от войны, обязательно нужно обратиться в полицию по делам иностранцев в течение первых 3 рабочих дней после прибытия. Возможно, в очереди придется провести несколько часов.
С собой нужно иметь действительный проездной документ (биометрический паспорт, украинский паспорт или свидетельство о рождении).
Если прибывают дети до 15 лет, можно выбрать три варианта их пребывания в стране.
- Не регистрировать ребенка – при этом у него не будет права на медицинское страхование (нужно будет оплатить страховку самостоятельно);
- Не регистрировать ребенка и не покупать полис – тогда все медицинские расходы ложатся на плечи родителей;
- Регистрировать ребенка и получить страховку чешской компании, что покроет большинство медицинских расходов.
Адрес полиции по делам иностранцев: Olšanská 2176/2, Praha 3
Режим работы: понедельник 8:00 – 16:00, вторник 8:00– 16:00, среда 8:00 – 16:00, четверг 8:00 – 16:00, пятница 8:00 – 12:00.
Фото: Протест против войны в Праге (unsplash.com/jakub-ivanov)
2. Получение специальной долгосрочной визы
Для получения временной защиты нужно просить специальную долгосрочную визу в отделе миграционной политики (MVČR).
Адрес отдела миграционной политики: Žukovského 888/2, Praha 6
Режим работы: вторник 15:00 – 17:00, четверг 15:00 – 17:00, пятница 8:00 – 14:00, суббота 8:00 – 14:00, воскресенье 8:00 –14:00.
Другие адреса отделов миграционной политики в Чехии можно посмотреть на официальном сайте.
При подаче документов понадобятся:
- Заполненный формуляр
- Действительный документ (биометрический загранпаспорт, украинский паспорт, карта ID или свидетельство о рождении)
- Фото на паспорт 45х35 мм (можно сделать в фотоавтоматах или в торговых центрах)
После передачи данных, беженцам сразу дают действующую визу. В биометрическом паспорте это будет штамп, с другими документами выдают специальную карту подтверждения визы.
Не стоит просить убежища (AZIL) как переселенцы, поскольку рассмотрение документов занимает от полугода. В это время нельзя будет устроиться на работу.
Те, у кого есть биометрический паспорт, могут оставаться в Чехии 90 дней по безвизу, подавать документы на специальную визу им не обязательно. При этом они не получат права на трудоустройство.
3. Медицинское страхование для украинцев
Право на медицинское страхование в Чешской Республике дает действующая виза. Дети до 15 лет не обязаны регистрироваться в полиции по делам иностранцев, но без этой регистрации они не получают право на медицинское страхование, поэтому медицина для них будет платной.
Карту медицинского страхования можно получить в любом отделении VZP (Všeobecná zdravotní pojišťovna) с документами о действующей визе. Общая медицинская страховая компания выдаст карту медицинского страхования
Ближайшие отделения VZP: Praha 4, Antala Staška 1670/80 Praha 3, Orlická 2 Praha 1, Na Perštýne 359/6. Другие - по ссылке.
Карточку выдают только в бумажном виде по сроку действия визы – на год.
Чтобы оформить визу "временной защиты", нужно посетить любой региональный центр содействия помощи Украине. Там украинцы сначала получают необходимую визу, а потом их зарегистрируют в VZP ČR, который выдает переменную карту страхования VZP ČR.
Фото: Украинские беженцы в ЕС (unsplash.com/kevin-buckert)
Если действующей визы пока нет, но нужна срочная медицинская помощь, вможно обратиться в одну из больниц из списка:
- FN Na Bulovce (Budínova 2, Praha)
- FN Královské Vinohrady (Šrobárova 1150/50, Praha 10)
- Fakultní Thomayerova nemocnice (Виденская 800, Praha 4)
- Vojenská fakultna nemocnica (U Vojenské nemocnica 1200, Praha 6)
- Všeobecnа fakultna nemocnica v Praze, Karlovo náměstí (U Nemocnice 4999/2, Praha 2)
4. Разрешение на работу
Действующая виза позволяет получить разрешение на работу. Заявление на поиск работы можно подать на сайте управления труда.
5. Финансовая помощь украинцам в Чехии
Украинцы с временной защитой могут получить денежную помощь в размере 5000 чешских крон на товары первой необходимости. Первая денежная выплата в размере 5000 крон будет предоставлена всем людям, получившим визу на проживание (регистрацию беженца).
Повторно подавать заявление на получение помощи не нужно, но процесс получения денег ускорит открытый банковский счет в Чешской Республике.
Бланк заявления можно распечатать и заполнить в пункте Бюро труда Чешской Республики.
Пункты занятости можно найти по ссылке.
Регистрация беженцев в Чехии: полезные ресурсы
Информация для беженцев из Украины:
https://www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-ukrajine
Помощь в Чехии:
Проверенные источники помощи: https://www.stojimezaukrajinou.cz/ru
Организация помощи в Чехии (резидентство, перевод и другие услуги). Нужно написать запрос на почту и попросить помощи [email protected]
https://www.pomahejukrajine.cz
Консультации на украинском языке по всем вопросам пребывания украинцев в Чехии и социальной помощи, помощь с переводами документов и телефонных разговоров: +420 731 432 431, [email protected] (работает: понедельник, среда, пятница 9:00-13:00, 14:00-18:00, вторник, суббота 9:00-12:00, 14:00-17:00, время по Праге).
Консультации в Чехии – https://www.facebook.com/groups/477857123072726/
Список чешских некоммерческих организаций, занимающихся помощью мигрантам https://drive.google.com/file/d/1imkz_s0SQEEB0OzkgpYeTwYIkEvWznA_/view
Organizace pro pomoc uprchlíkom https://www.opu.cz/en/ – консультации по любым вопросам, можно прийти и обратиться за помощью в отделение организации в одном из 5 чешских городов.
Фото: Бомбоубежище в Украине (unsplash.com/oleksandr-chernobai)
Поиск жилья в Чехии
Помощь с размещением (нужно заполнить анкету) https://uprchlici-vitajte.cz/
Интерактивная карта контактов по поиску жилья в Чехии – https://cutt.ly/HAKx2fn
Ubytová Жилье для украинских беженцев в Чехии на Facebook
Другие платформы и сервисы для поиска жилья для переселенцев:
https://ukrainenow.org/looking-for-help-abroad
https://news.airbnb.com/help-ukraine
https://www.ukrainetakeshelter.com/
Помощь по юридическим вопросам в Чешской Республике
Бесплатная помощь юристов и адвокатов;
Инструкция, как подать на убежище в Чехии (хотя чешские власти советуют въезжать без визы, а затем просить специальную визу для украинских беженцев, так будет проще принять больше людей единым потоком);
Централизованный сайт юридической помощи для украинцев.
Ресурсы по медицинской помощи и страховке
Медицинская помощь и список врачей;
Информационная линия Министерства здравоохранения для украинских граждан, операторы говорят по-украински: +420226201221, после набора номера нужно нажать 8.
Врачи в Праге, принимающие без чешской страховки;
Бесплатная психотерапия (есть украино- и русскоязычные специалисты, можно записаться на онлайн-терапию даже если вы не в Чехии).
Полезные информационные чаты по Чехии
Facebook: Помощь украинским беженцам в Чехии, Save Ukraine – https://www.facebook.com/groups/1307988189700205/
Украинский центр помощи в Чехии:
https://www.instagram.com/p/CakTeaILhRD
Чати помощи беженцам:
https://t.me/+eAVhTnKzhEFkNWMy
Работа в Чехии: Группа в Facebook –https://www.facebook.com/groups/2766744400273868
Чехия для украинцев – https://www.facebook.com/groups/praha.cz.ua
Как приехать с животным в Чехию
Для ввоза животных в Чешскую Республику нужно знать: собак, кошек и хорьков можно ввозить без микрочипа или татуировки, не требуются другие документы и экспертизы.
Фото: В Чехию можно привезти питомца без справок и чипов (unsplash.com/oleksandr-chernobai)
После въезда в Чехию на животных действует 10-дневный карантин. В течение 72 часов животное осматривает частный ветеринар, чтобы исключить бешенство. С пятого по десятый день животное осматривают повторно.
Если симптомов нет, питомец получит прививку и сертификат. Других домашних животных не ограничивают.
Напомним, мы писали, как европейские университеты помогают украинцам.
Также мы рассказывали, стоит ли украинцам просить статус беженца в Европе.