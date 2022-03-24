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Українці рятуються від війни в Чехії. Головне, що потрібно знати про легалізацію і допомогу в цій країні

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Четвер 24 березня 2022 07:00
Українці рятуються від війни в Чехії. Головне, що потрібно знати про легалізацію і допомогу в цій країні Фото: Чехія підтримує Україну (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Адреси офіційних організацій і важливі кроки процесу реєстрації

Під час війни Росії проти України одна з країн, де українські біженці можуть знайти притулок – Чехія. Країна приймає українців навіть із внутрішніми паспортами та свідоцтвами про народження.

Як легалізуватися в Чехії, щоб отримати тимчасовий захист і допомогу, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на блог журналістки та мандрівниці Ірини Савіної.

Контакти українського посольства в Чехії

Перед прибуттям до Чехії українцям варто зберегти контакти дипломатичного представництва своєї країни:

Посольство України в Чехії: +420227020200, +420227020204

Ел. пошта: [email protected]

Адреса: Charlese de Gaulla 916/29, 160 00 Praha 6-Bubeneč, Чехія

Інформація з умовами в країні постійно оновлюється на сайті tripadvisor.mfa.gov.ua.

Українці рятуються від війни в Чехії. Головне, що потрібно знати про легалізацію і допомогу в цій країніФото: Архітектура Праги (unsplash.com/dmitry-goykolov)

1. Реєстрація українців після прибуття в Чехію

Українцям віком від 15 років, які прибувають в Чеську Республіку, рятуючись від війни, обов'язково треба звернутися в поліцію у справах іноземців протягом перших 3 робочих днів після прибуття. Можливо, в черзі доведеться провести кілька годин.

З собою потрібно мати дійсний проїзний документ (біометричний паспорт, український паспорт або свідоцтво про народження).

Якщо прибувають діти до 15 років, можна вибрати три варіанти їхнього перебування в країні.

  • Не реєструвати дитину - при цьому у нього не буде права на медичне страхування (потрібно буде оплатити страховку самостійно);
  • Не реєструвати дитину і не купувати поліс - тоді всі медичні витрати лягають на плечі батьків;
  • Реєструвати дитину і отримати страховку чеської компанії, що покриє більшість медичних витрат.

Адреса поліції у справах іноземців: Olšanská 2176/2, Praha 3

Режим роботи: понеділок 8:00– 16:00, Вівторок 8:00 – 16:00, Середа 8:00 – 16:00, Четвер 8:00 – 16:00, п'ятниця 8: 00-12: 00.

Українці рятуються від війни в Чехії. Головне, що потрібно знати про легалізацію і допомогу в цій країні

Фото: Протест проти війни в Празі (unsplash.com/jakub-ivanov)

2. Отримання спеціальної довгострокової візи

Для отримання тимчасового захисту потрібно просити спеціальну довгострокову візу у відділі міграційної політики (MVČR).

Адреса відділу міграційної політики: Žukovského 888/2, Praha 6

Режим роботи: вівторок 15:00 – 17:00, четвер 15:00 – 17:00, п'ятниця 8:00 – 14:00, субота 8:00 -14: 00, Ннділя 8 :00 -14:00.

Інші адреси відділів міграційної політики в Чехії можна подивитися на офіційному сайті.

При подачі документів знадобляться:

  • Заповнений формуляр
  • Дійсний документ (біометричний закордонний паспорт, український паспорт, карта ID або свідоцтво про народження)
  • Фото на паспорт 45х35 мм (можна зробити в фотоавтоматах або в торгових центрах)

Після передачі даних, біженцям відразу дають діючу візу. У біометричному паспорті це буде штамп, з іншими документами видають спеціальну карту підтвердження візи.

Не варто просити притулку (AZIL) як переселенці, оскільки розгляд документів займає від півроку. В цей час не можна буде влаштуватися на роботу.

Ті, у кого є біометричний паспорт, можуть залишатися в Чехії 90 днів по безвізу, подавати документи на спеціальну візу їм не обов'язково. При цьому вони не отримають права на працевлаштування.

3. Медичне страхування для українців

Право на медичне страхування в Чеській Республіці дає діюча віза. Діти до 15 років не зобов'язані реєструватися в поліції у справах іноземців, але без цієї реєстрації вони не отримують право на медичне страхування, тому медицина для них буде платною.

Карту медичного страхування можна отримати в будь-якому відділенні VZP (Všeobecná zdravotní pojiššovna) з документами про діючу візу. Загальна медична страхова компанія видасть карту медичного страхування

Найближчі відділення VZP: Praha 4, Antala Staška 1670/80 Praha 3, Orlická 2 Praha 1, Na Perštýne 359/6. Інші-по посилання.

Картку видають тільки в паперовому вигляді за терміном дії візи - на рік.

Щоб оформити візу "тимчасового захисту", потрібно відвідати будь-який регіональний центр сприяння допомозі Україні. Там українці спочатку отримують необхідну візу, а потім їх зареєструють в VZP ČR, який видає змінну карту страхування VZP ČR.

Українці рятуються від війни в Чехії. Головне, що потрібно знати про легалізацію і допомогу в цій країніФото: Українські біженці в ЄС (unsplash.com/kevin-buckert)

Якщо діючої візи поки немає, але потрібна термінова медична допомога, можливо звернутися в одну з лікарень зі списку:

  • FN Na Bulovce (Budínova 2, Praha)
  • FN Královské Vinohrady (Šrobárova 1150/50, Praha 10)
  • Fakultní Thomayerova nemocnice (Виденская 800, Praha 4)
  • Vojenská fakultna nemocnica (U Vojenské nemocnica 1200, Praha 6)
  • Všeobecnа fakultna nemocnica v Praze, Karlovo náměstí (U Nemocnice 4999/2, Praha 2)

4. Дозвіл на роботу

Діюча віза дозволяє отримати дозвіл на роботу. Заяву на пошук роботи можна подати на сайті управління праці.

5. Фінансова допомога українцям у Чехії

Українці з тимчасовим захистом можуть отримати грошову допомогу в розмірі 5000 чеських крон на товари першої необхідності. Перша грошова виплата в розмірі 5000 крон буде надана всім людям, які отримали візу на проживання (реєстрацію біженця).

Повторно подавати заяву на отримання допомоги не потрібно, але процес отримання грошей прискорить відкритий банківський рахунок в Чеській Республіці.

Бланк заяви можна роздрукувати і заповнити в пункті Бюро праці Чеської Республіки.

Пункти зайнятості можна знайти за посиланням.

Реєстрація біженців в Чехії: корисні ресурси

Інформація для біженців з України:

https://www.nasiukrajinci.cz/

https://www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-ukrajine

Допомога в Чехії:

https://cutt.ly/wAZAoqZ

Перевірені джерела допомоги: https://www.stojimezaukrajinou.cz/ru

Організація допомоги в Чехії (резидентство, переклад та інші послуги). Потрібно написати запит на пошту і попросити допомоги [email protected]

https://www.pomahejukrajine.cz

Консультації українською мовою з усіх питань перебування українців у Чехії та соціальної допомоги, допомога з перекладами документів та телефонних розмов: +420 731 432 431, [email protected] (працює: понеділок, середа, п'ятниця 9:00-13:00, 14:00-18:00, вівторок, субота 9:00-12:00, 14:00-17:00, час за Прагою).

Консультації в Чехії – https://www.facebook.com/groups/477857123072726/

Список Чеських некомерційних організацій, що займаються допомогою мігрантам https://drive.google.com/file/d/1imkz_s0SQEEB0OzkgpYeTwYIkEvWznA_/view

Organizace pro pomoc uprchlíkom https://www.opu.cz/en/ - консультації з будь-яких питань, можна прийти і звернутися за допомогою до відділення організації в одному з 5 чеських міст.

Українці рятуються від війни в Чехії. Головне, що потрібно знати про легалізацію і допомогу в цій країніФото: Бомбосховище в Україні (unsplash.com/oleksandr-chernobai)

Пошук житла в Чехії

Допомога з розміщенням (потрібно заповнити анкету) https://uprchlici-vitajte.cz/

Інтерактивна карта контактів з пошуку житла в Чехії – https://cutt.ly/HAKx2fn

Ubytová житло для українських біженців у Чехії на Facebook

Інші платформи та сервіси для пошуку житла для переселенців:

https://www.host4ukraine.com/

https://shelter4ua.com/

https://ukrainenow.org/looking-for-help-abroad

https://news.airbnb.com/help-ukraine

https://cutt.ly/MAjRQO6

https://prykhystok.in.ua/

https://www.ukrainetakeshelter.com/

Допомога з юридичних питань в Чеській Республіці

Безкоштовна допомога юристів та адвокатів;

Інструкція, як подати на прихисток в Чехії (хоча чеська влада радить в'їжджати без візи, а потім просити спеціальну візу для українських біженців, так буде простіше прийняти більше людей єдиним потоком);

Централізований сайт юридичної допомоги для українців.

Ресурси з медичної допомоги та страхування

Медична допомога і список лікарів;

Інформаційна лінія Міністерства охорони здоров'я для українських громадян, оператори говорять українською: + 420226201221, після набору номера потрібно натиснути 8.

Лікарі в Празі, які приймають без чеської страховки;

Безкоштовна психотерапія (є україно - і російськомовні фахівці, можна записатися на онлайн-терапію навіть якщо ви не в Чехії).

Корисні інформаційні чати стосовно Чехії

Facebook: допомога українським біженцям у Чехії, Save Ukraine – https://www.facebook.com/groups/1307988189700205/

Український центр допомоги в Чехії:

https://www.instagram.com/p/CakTeaILhRD

Чати допомоги біженцям:

https://t.me/+eAVhTnKzhEFkNWMy

Робота в Чехії: група в Facebook –https://www.facebook.com/groups/2766744400273868

Чехія для українців – https://www.facebook.com/groups/praha.cz.ua

Як приїхати з твариною в Чехію

Для ввезення тварин в Чеську Республіку потрібно знати: собак, кішок і тхорів можна ввозити без мікрочіпа або татуювання, не потрібні інші документи та експертизи.

Українці рятуються від війни в Чехії. Головне, що потрібно знати про легалізацію і допомогу в цій країні

Фото: В Чехію можна привезти вихованця без довідок і чіпів (unsplash.com/oleksandr-chernobai)

Після в'їзду в Чехію на тварин діє 10-денний карантин. Протягом 72 годин тварину оглядає приватний ветеринар, щоб виключити сказ. З п'ятого по десятий день тварину оглядають повторно.

Якщо симптомів немає, вихованець отримає щеплення і сертифікат. Інших домашніх тварин не обмежують.

Нагадаємо, ми писали, як європейські університети допомагають українцям.

Також ми розповідали, чи варто українцям просити статус біженця в Європі.

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