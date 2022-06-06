Украинцев в Швейцарии могут лишить специального статуса: названо условие

Украинцы в Швейцарии могут быть лишены статуса S при повторном въезде в страну.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственного секретариата по вопросам иммиграции Швейцарии (SEM). В ведомстве назвали условие, при котором такое может произойти.

На какой срок беженцы могут выезжать из Швейцарии

При выезде украинцев домой в Украину более чем на 15 дней в квартал из Швейцарии их статус защиты S может быть аннулирован. В рамках этого периода выезжать в Украину и возвращаться в Швейцарию разрешается.

Такое правило на украинцев не распространяется, если они уезжали из Швейцарии, чтобы подготовить свой окончательный отъезд домой или остались в Украине дольше по веской причине (к примеру, из-за тяжелобольных родственников) и могут это доказать документально. Например, предоставить соответствующую справку.

Разрешения на пребывание в Швейцарии также могут аннулировать, если беженец находится в третьей стране более двух месяцев. Таким образом, в Госсекретариате по вопросам иммиграции могут предположить, что украинец стал там проживать постоянно.

Фото: Цюрих, Швейцария (unsplash.com)

Также было определено, что бинациональные пары не имеют права на статус защиты S в Швейцарии, если один из двух человек имеет гражданство стран ЕС/ЕАСТ, Великобритании, Канады, США, Новой Зеландии или Австралии. Также если лицу уже был предоставлен статус защиты в другом государстве, то статус защиты S ему предоставлен в Швейцарии не будет.

Обратите внимание. Украинцев просят внимательно относиться к разрешенным срокам выезда из Швейцарии и в целом из тех стран, где они получили временную защиту.

"Соответствующие органы следят за этим, и если вы где-то путешествуете, вам могут аннулировать все выплаты. И, соответственно, статус S. Приют для беженцев предоставляет базовую помощь для тех, кто оказался в сложных условиях из-за войны. И не рассчитан на то, чтобы вы путешествовали по разным странам, ведь это уже туризм", — говорит РБК-Украина собеседница - украинка, которая живет в Швейцарии и приняла у себя дома семью беженцев.

Что дает статус S украинцам в Швейцарии

Отметим, статус S предоставляется в Швейцарии украинцам, которые спасаются от развязанной Россией войны - разрешение жить в стране сроком на год с возможностью продления в зависимости от того, какой будет ситуация с войной.

Этот статус дает право на проживание, социальные выплаты и медицинское обслуживание. Также это дает возможность в короткие сроки начать искать работу и перевезти свои семьи в Швейцарию. Дети из Украины могут посещать школы в Швейцарии.

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