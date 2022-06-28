ru ua
Вт, 28 червня News Daily Lite Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як українцям відмовитися від номера PESEL в Польщі й чи варто це робити

Новость на русском →
Вівторок 28 червня 2022 18:42
Як українцям відмовитися від номера PESEL в Польщі й чи варто це робити Фото: Гданськ, Польща (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Чи існує окрема процедура відмови від індивідуального номера

Українські біженці, які під час війни реєструються у Польщі, отримують цифровий ідентифікаційний номер PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności). Його треба отримувати всім, хто проживає на території Польщі або має документ про постійне або тимчасове перебування в країні.

Багато українців, які збираються виїхати з Польщі додому або в іншу країну, задаються питанням: чи треба анулювати номер PESEL і чи варто це робити?

TRAVEL РБК-Україна з посиланням на VisitUkraine.today розповідає, чи є окрема процедура відмови від PESEL.

Як і коли треба анулювати номер PESEL

Польський PESEL можна назвати аналогом українського ідентифікаційного податкового номера (ІПН). Він потрібен практично скрізь: спрощує доступ до сфери охорони здоров'я, соціальної допомоги, системи освіти, дозволяє знайти роботу і відкрити в Польщі бізнес. Польський ідентифікаційний номер можуть отримати дорослі й діти.

Під час війни в Україні такий номер оформлюють біженці, які їдуть до Польщі. Вони отримують PESEL за спрощеною процедурою.

Як українцям відмовитися від номера PESEL в Польщі й чи варто це робити

Фото: Українці отримують PESEL в Польщі за спрощеною процедурою (Віталій Носач/РБК-Україна)

"У Законі про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на її території не прописана ніяка можливість видалення або анулювання номера", — йдеться в публікації VisitUkraine.

Правила видачі номера PESEL регулює закон про реєстр населення (ustawy o ewidencji ludności). Згідно з його положеннями видаляти записи, що містяться у відповідному реєстрі, забороняється. Тому ніяких заяв для цього писати не треба.

Що робити, якщо потрібно виїхати з Польщі

Щоб в країні, яка дала вам статус тимчасового захисту, до вас не було зайвих питань і не довелося повертати отримані гроші, потрібно повідомити про свій від'їзд. Це стосується тих, хто виїжджає за кордон на більше ніж 30 днів.

"Покинувши польську територію на місяць або більше, біженець втрачає статус тимчасового захисту, безкоштовну медицину, матеріальну допомогу та інші пільги", — пишуть на сайті.

Повідомити про від'їзд можна в режимі онлайн. Для цього треба увійти в акаунт на порталі PUE ZUS і написати відповідного листа.

Також можна дати письмову згоду, особисто звернувшись до місцевого відділення ZUS. З наступного місяця після цього уряд Польщі перестане нараховувати вам виплати.

Нагадаємо, ми писали, куди можна поїхати, якщо закінчилися 90 днів безвізу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша Біженці
Відпочинок в Україні
Точки зору
Катерина Колонович
Перлина Волині. Найцікавіші локації Луцька для подорожі на вікенд
Катерина Колонович
журналіст, спеціально для РБК-Україна
Ирина Савіна
Літо на Адріатиці. Які країни надають додаткові 90 днів до безвізу
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Роман Маленков
Українофоб чи киянин-патріот. Що робити зі спадщиною Булгакова у столиці
Роман Маленков
мандрівник, краєзнавець, директор компанії "Україна Інкогніта"
Катерина Таран
Вистояло в окупації. Маловідоме село на Київщині, яке намагалися захопити сім разів
Катерина Таран
спеціально для РБК-Україна
Всі точки зору