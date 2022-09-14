В Украине переселенцам находят бесплатное жилье и работу: куда обращаться за помощью

Старые помещения на Черкасщине и Полтавщине превращают в общежития

В Черкасской и Полтавской области переселенцы могут жить бесплатно в реконструируемых общежитиях и устраиваться на работу: им предлагают присоединиться к реставрации следующих помещений для ВПО.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на благотворительный фонд Save Ukraine.

Жилье и работа: как переселенцам помогают на Черкасщине и Полтавщине

Недавно в селе Броварки Кременчугского района и в селе Вишневом Лубенского района приняли и нашли работу семьям первых 100 переселенцев.

Благотворительный фонд полностью бесплатно предоставляет переселенцам такую помощь:

Перевозит их с оккупированных и прифронтовых территорий;

Предоставляет приют;

Находит им работу непосредственно на месте: ВПО могут работать на строительстве жилья для следующих переселенцев.

"У нас со времен колхозов остались объекты недвижимости — в селах и в райцентрах области. Сейчас мы перестраиваем их под общежития, делаем ремонты, проводим отопление. Таких объектов недвижимости у нас десять штук, и мы постепенно вводим их в эксплуатацию. Это не "муравейники", о которых обычно отчитываются чиновники на местах. Переселенцы живут в комфортных условиях. Недавно мы заселили уже более 100 переселенцев", — рассказал в комментарии РБК-Украина глава фонда Save Ukraine Михаил Петров.

Фото: Со времен колхозов в Украине осталось много помещений, которым можно дать "вторую жизнь" (предоставленную РБК-Украина)

С оккупированных и прифронтовых территорий. Кого принимают в общежитиях

В первую очередь в переоборудованных общежитиях предоставляют бесплатное жилье тем, кто выехал из прифронтовых территорий, где сейчас ведутся боевые действия, а также с оккупированных территорий Украины.

Фото: Отремонтированные помещения превращают в общежития (предоставлено РБК-Украина)

"Переезд – это лишь маленькая часть того, что нужно сделать для переселенцев. Вторая важная составляющая — предоставить им работу, новые условия для жизни, пусть и временно. Строителей, водителей и трактористов возьмут на работу в первую очередь. Мы их привлекаем к процессам реконструкции старых или строительства новых общежитий. Получается такой законченный цикл: прибывающие переселенцы селятся бесплатно, устраиваются на работу, где им платят деньги, и таким образом приобщаются к обустройству жилья для новостей переселенцев", — рассказывает он.

По словам Михаила Петрова, объектов, над которыми надо работать, достаточно. К тому же скоро зима, поэтому работы по реконструкции идут активно: "Ожидаем, что сможем разместить около 500 человек в удобных и комфортных условиях".

Фото: В ближайшее время волонтеры готовы принять около 500 переселенцев (предоставлено РБК-Украина)

Глава фонда вспоминает: на старте проекта волонтеры получили много заявок. В то же время часть людей, несмотря на постоянную опасность от обстрелов, не захотели выезжать. Но важно понимать, что вооруженным силам Украины надо выполнить свою работу, и тогда люди снова смогут вернуться домой.

"Были моменты, когда мы вели общение с людьми из одного прифронтового города. А сейчас этого города уже нет. Что сейчас с этими людьми — я не знаю. Поэтому нужно побудить людей переехать, по крайней мере на какое-то время. Тем более что это все полностью бесплатно. Я ставлю за цели найти работу этим людям", — говорит Михаил.

Мужчины устроились на работу, детей отдали в местные школы

Фонд с первых дней войны оказывает помощь тем людям, чьи дома больше всего пострадали от агрессии РФ. Эвакуировали население из Сумской, Черниговской, Харьковской и Киевской областей, с последующим поселением в общежитиях в Полтавской и Черкасской области.

"Больше всего запомнилась история, когда к нам приехали семья из 17 человек. Из них было 8 детей и женщина на 8 месяце беременности. Они с собой имели лишь минимум одежды и документы. С помощью волонтеров они эвакуировались из Харьковской области и остались жить в одном из наших общежитий. Мужчины устроились водителями на Камазы и подсобными рабочими на наше строительство, дети ходят в местную школу, женщины помогают обустраивать комнаты для следующих переселенцев, а с 6 сентября имеем пополнение – родилась девочка", — рассказывает представительница фонда Маргарита Куцурук.

Фото: Недавно в семье переселенцев произошло пополнение — родилась девочка (предоставлено РБК-Украина)

Она говорит, что работникам фонда тоже повезло: люди, которые заселились в жилье, чрезвычайно благодарны, сами предлагают помощь и ценят то, что имеют.

"Большинство из них, к сожалению, потеряли дома навсегда, им нужно начинать новую жизнь, кому-то овладеть новой профессией, заново обустраивать быт, привыкать к новой местности", — говорит Маргарита.

Чтобы получить помощь, достаточно написать в мессенджер Facebook-страницы или же позвонить по номеру 0678703397 (Маргарита Куцурук).

"Поскольку обращений очень много, мы формируем общий список и в первую очередь предоставляем приют, людям, которые находятся в зонах приближенных к боевым действиям", — обращает внимание волонтер.

Напомним, украинцы могут получить новую международную помощь — выплату 6660 гривен.

Также, согласно новому опросу, каждый пятый беженец в Польше вернется в Украину к зиме.