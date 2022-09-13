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Выплата 6600 гривен. Украинцы могут получить новую международную помощь

Новина українською →
Вторник 13 сентября 2022 08:00
Выплата 6600 гривен. Украинцы могут получить новую международную помощь Фото: Выплата помощи в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В организацию ACTED передали 10 тысяч заявок украинцев

Украинцы могут получить 6600 гривен помощи от международной гуманитарной организации ACTED.

Список на выплаты 10 560 лицам в программу многоцелевой помощи на днях передали из Украины, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики.

Кто получит средства от этой гуманитарной организации

Меморандум о программе выплаты украинцам в сумме 2200 гривен за 3 месяца единовременно был подписан 8 августа.

В переданный список ACTED были включены лица, подавшие заявку на денежную помощь от международных организаций на платформе "єДопомога". Именно на эту выплату украинцы могут претендовать при таких условиях:

  • хотя бы одно из лиц в заявлении имеет социальную категорию - человек с инвалидностью;
  • место регистрации человека с инвалидностью - Херсонская (с открытыми счетами в определенном в запросе учреждении), Харьковская, Николаевская области.

"Обращаем внимание, что после передачи списков на выплату международные организации проводят дополнительную проверку по дедубликации выплат", - уточняют в ведомстве.

ACTED является неправительственной гуманитарной организацией со штаб-квартирой во Франции. Эта структура действует в Украине с 2015 года, реагируя на чрезвычайные нужды пострадавшего населения, проживающего вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.

Выплата 6600 гривен. Украинцы могут получить новую международную помощьФото: Переселенцы во Львове (УНИАН)

Сейчас организация оказывает комплексную помощь в Украине в рамках трех "профилей":

  • чрезвычайная гуманитарная помощи на территориях, где ведутся боевые действия;
  • обеспечение потребностей переселенцев в центральных и западных областях Украины;
  • восстановление недавно освобожденных территорий.

Что нужно сделать, что подать заявку на выплату

На сегодняшний день в списки, переданные различным международным организациям для выплаты финансовой помощи украинцам, Минсоцполитики включило 2 316 698 человек.

Для этого необходимо подать заявку на платформе "єДопомога". Специалисты Минсоцполитики проверяют данные заявителя, используя имеющиеся государственные информационные реестры и базы данных, и передают в международные организации согласно их критериям помощи.

Выплата 6600 гривен. Украинцы могут получить новую международную помощь

Фото: Перечень категорий лиц, которые могут претендовать на помощь от международных организаций (скриншот РБК-Украина/aid.edopomoga.gov.ua)

"Решение по оказанию помощи принимают международные организации. Приоритетными являются уязвимые группы людей, в том числе внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью, пенсионеры, одинокие родители, которые самостоятельно воспитывают детей, малообеспеченные семьи", - отмечается в сообщении министерства.

Напомним, мы писали, как получить выплаты от международных организаций в Украине.

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