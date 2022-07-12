В Украине дети могут бесплатно отдохнуть в летних лагерях: как это сделать

В Украине есть возможность бесплатного отдыха детям во время войны. Искать такие возможности нужно в каждом конкретном случае и спрашивать у того или иного лагеря, предоставляют ли там такую опцию.

Об этом идет речь в материале "Лагеря снизили цены. Где можно отдохнуть детям в Украине и Европе". В комментарии РБК-Украина председатель Ассоциации организаторов детского оздоровления, отдыха и туризма Ксения Ющенко рассказала, что украинцы могут интересоваться о бесплатном отдыхе в самих лагерях. Некоторые предоставляют такую возможность.

По ее словам, ассоциация отправила много украинцев в Польшу на прибежище. Там есть некоторые лагеря, которые принимают украинских детей с мамами бесплатно, договорившись с европейскими фондами. Туда есть возможность приехать на год или полтора.

Также дети могут провести время в лагере и в Украине бесплатно, но об этом стоит спрашивать у самих организаторов, отметила специалист.

"Спрашивайте о возможности бесплатного отдыха этим летом непосредственно в лагерях, в некоторых она существует", — говорится на сайте ассоциации.

Фото: О том, где детям можно отдохнуть летом бесплатно, нужно спрашивать в самом лагере, говорит Ксения Ющенко (freepik.com)

Где найти список лагерей, открытых летом 2022 года

Ассоциация получает много вопросов от родителей о том, если ли в лагерях бесплатные места.

"Бесплатные лагеря в Украине есть, но это они принимают детей за свой счет. Организаторы сами решают. О программах от местных властей или организаций мы не слышали. В целом сейчас все средства выделяют на прибежища, а отдых не так важен", — замечает Ксения Ющенко.

В то же время в этом году многие лагеря снизили цены на отдых, рассказала собеседница. Она считала, что цены в этом году вырастут из-за повышения цен на продукты и бензин. Но у людей нет денег, поэтому лагеря цены не поднимали, а некоторые даже снизили, добавляет она.

Посмотреть неполный перечень детских лагерей в Украине, которые работают летом 2022 года, можно на странице ассоциации.

Напомним, мы писали, где в Одессе официально разрешено отдыхать: список локаций.