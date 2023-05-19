Удвічі дорожче. Як працюватимуть дитячі табори в Україні цього літа

Дитячі табори в цьому році працюватимуть як на заході України, так і в Київській області та інших відносно безпечних регіонах. При цьому вартість дитячого відпочинку суттєво зросла.

Про це TRAVEL РБК-Україна розповіла голова Асоціації організаторів дитячого оздоровлення, відпочинку і туризму Ксенія Ющенко.

Де і як працюватимуть дитячі табори влітку 2023 року

Кількість дитячих таборів в Україні порівняно з минулим роком зменшилася – бо більшість з них, як і великих баз відпочинку, зараз знаходяться на окупованих територіях – вся Херсонська і Донецька область, розповідає експерт.

"Але табори відкриваються, працювати будуть. І в Київській області, і весь захід. Багато платних таборів, які не відкрилися в Одесі, зробили виїзний відпочинок – за кордоном, на Закарпатті", – каже Ксенія Ющенко.

За її словами, ціни в цьому році набагато виросли через подорожчання продуктів та обслуговування, підвищення зарплат.

"Є табори, які спромоглися залишити вартість, як у минулому році. Але більшість закладів підвищили ціни на 30-40%, є і на 100%. Цього літа відпочивати буде дорого", – зазначає вона.

Найбільше подорожчали виїзні та проектні табори (танцювальні, творчі, мовні), бо вартість послуг баз і готелів, де вони розміщувалися, так само зросла.

"Щоб зменшити вартість зміни, багато приватних таборів зробили їх по 7 днів. Зазвичай оздоровчі зміни в таборах тривають 21 день, але не знаю, чи є зараз такі. Хіба що в "Артеку" під Києвом", – зауважує Ксенія Ющенко.

Фото: Відпочинок у дитячих таборах подорожчав (gettyimages.com)

Вона додає: найдешевший табір, який поки бачила – 15 тис. грн за зміну від 12 днів, найдорожчі – по 40 тис. грн.

Як табори дбають про безпеку під час війни

Табори мають укриття і під час повітряної небезпеки повинні спускати туди дітей, зазначає експерт. Їх облаштували ще в минулому році, взимку табори працювали також з укриттями.

"В кого як: десь облаштовані підвальні приміщення, десь поблизу є бомбосховище, хтось використовує правило двох стін. Треба щоб батьки телефонували і питали, що облаштоване", – пояснює наша співрозмовниця.

Також в цьому році є програми організації таборів за кордоном.

"У нас в травні завершилася піврічна програма табору в Румунії. Також є соціальні проекти в Іспанії. В Туреччині рік працює табір для дітей, які не мають батьків. Це все за рахунок благодійних фондів, приватних підприємців", – розповідає вона.

Фото: У таборах облаштовані укриття (gettyimages.com)

Такі табори треба шукати через фонди. Також відкриються деякі комунальні табори – батькам варто звертатися у соцзахист, щоб дізнатися про можливість такого відпочинку.

"Кожен табір робить знижки для переселенців, є безкоштовні місця. Також для дітей, чиї батьки зараз на війні. Про це треба запитувати безпосередньо в таборах", – додає Ксенія Ющенко.

Нагадаємо, ми писали, що для дітей у Карпатах відкриють безкоштовний літній табір.

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