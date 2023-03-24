"У черзі – 6 тисяч людей". З чим стикаються українці у паспортному сервісі у Празі

У зв'язку з виїздом до Європи мільйонів українських біженців вже у 7 містах чотирьох країн ДП "Документ" відкрило паспортні сервіси для оформлення документів громадян.

Проте проблему з чергами та зловживаннями на записі це не вирішило. Про ситуацію з паспортним сервісом у Празі TRAVEL РБК-Україна розповіла на прикладі свого родича Марина Казакова, спеціаліст із підбору турів та оформлення віз.

Замвсть запису онлайн. Як працює "жива черга" у паспортний сервіс

Українка поділилася досвідом, як українцям доводиться оформляти паспорти за кордоном. Її пасинку в Німеччині настав час змінювати закордонний паспорт та ID-картку у зв'язку з 18-річчям. Тому він відпросився у школі на день і двома автобусами вирушив до найближчого паспортного сервісу у Празі, щоб оформити документи у порядку "живої" черги, як написано на сайті.

"22 березня о 6:30 ранку мій пасинок стояв за вказаною адресою у Празі. Таких було ще 40 осіб. Але вийшов волонтер і сказав, що в черзі вже 6 тисяч людей, які приїжджали протягом місяця та записувалися", – описує ситуацію Марина Казакова.

Після запису в зошит людину підключають до чату в Telegram, де пишуть, коли підходить черга. На день проходить 140-150 осіб.

"За попередніми підрахунками, днів через 50 він потрапить на оформлення документів. Він відпросився в школі на день, витратили 147 євро на автобус, сплатили за готель 55 євро плюс харчування на день. Витратили 250 євро, щоб він підійшов до волонтерів і записався. Коли це все можна було б робити онлайн”, – обурюється українка.

Фото: Виїзний паспортний сервіс у Празі (gromada.cz)

При цьому спроби записатися онлайн протягом кількох днів не мали успіху.

Як виникають зловживання та скільки коштує місце у черзі

За словами Марини Казакової, їй відомі люди, які пропонують місце у черзі у Празі за 1,5-2 тисячі гривень.

"Мені запропонували люди, які знайомі з волонтерами, що за 2000 гривень запишуть на Варшаву. Просто дитині з тієї частини Німеччини, де вона живе, їхати до Варшави дуже довго. І одного дня не вистачить. Тому ми не погодилися", - ділиться вона.

Українці, які перебувають у Європі, рахують кожну копійку, додає вона. При цьому слабка організація роботи сервісів призводить до того, що виникають ті, хто наживається у цьому.

"Чому не можна процедуру організовано зробити? Ми "плодимо" людей, які нічого не роблячи, заробляють 1,5-2 тисячі на цих записах. Оскільки іншого способу запису фактично немає, з'являються люди, які за гроші приходять і записуються замість людини", – каже Марина Казакова.

Фото: Запис на оформлення документів у Празі (надано РБК-Україна)

Як можна вирішити проблеми із чергами за паспортом

Марина Казакова поділилася своїм баченням, як можна вирішити проблему з організацією запису у паспортному сервісі. Одне з рішень – визначити кількість людей, яких прийматимуть без запису з-поміж присутніх. Також скористатися досвідом інших країн, наприклад, розширити запис на 2024-2025 рік, як це зробили США.

"Раніше за запис у візовий центр до Канади посередники брали по 5 тисяч гривень. Візовий центр подолав ці зловживання за 2-3 тижні. Після моїх звернень там повністю відключили електронний запис і зробили запис тільки через електронну пошту", – розповідає вона.

Співрозмовниця пропонує вести зміни в сайт: дати контакти волонтерів, створити канал запису.

"Можливо, "нагорі" не знають, що діється на місцях. Чому я сьогодні маю платити гроші за те, що мені по праву належить безкоштовно – просто тому, що хтось не зумів це організувати?", – питає вона.

Фото: "У день проходять 140-150 людей" ( gromada.cz)

Якщо нічого не зміниться, Марина Казакова радить українцям знайти у Празі знайомого, який займе їм чергу. Так не доведеться їхати здалеку.

"І в мене є ще одна пропозиція: зробіть VIP-тариф без черги. Я зараз витратила 250 євро. Зробіть послугу пріоритетної подачі за 250 доларів – щоб приїхати та одразу потрапити на оформлення", – додає візовий фахівець.

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