"В очереди - 6 тысяч людей". С чем сталкиваются украинцы в паспортном сервисе в Праге

В связи с выездом в Европу миллионов украинских беженцев уже 7 городах четырех стран ГП "Документ" открыло паспортные сервисы для оформления документов граждан.

Однако проблему с очередями и злоупотреблениях на записи это не решило. О ситуации с паспортным сервисом в Праге TRAVEL РБК-Украина рассказала на примере своего родственника Марина Казакова, специалист по подбору туров и оформлению виз.

Вместо записи онлайн. Как работает "живая очередь" в паспортный сервис

Украинка поделилась опытом, как украинцам приходится оформлять паспорта за границей. Ее пасынку в Германии пришло время менять загранпаспорт и ID-карту в связи с 18-летием. Поэтому он отпросился в школе на день и двумя автобусами отправился в ближайший паспортный сервис в Праге, чтобы оформить документы в порядке "живой" очереди, как написано на сайте.

"22 марта в 6:30 утра мой пасынок стоял по указанному адресу в Праге. Таких было еще 40 человек. Но вышел волонтер и сказал, что в очереди уже 6 тысяч человек, которые приезжали на протяжении месяца и записывались", – описывает ситуацию Марина Казакова.

После записи в тетрадь человека подключают в чат в Telegram, где пишут, когда подходит очередь. В день проходит 140-150 человек.

"По предварительным подсчетам, дней через 50 он попадет на оформление документов. Он отпросился в школе на день, потратили 147 евро на автобус, оплатили за отель 55 евро, плюс питание на день. Потратили 250 евро, чтобы он подошел к волонтерам и записался. Когда это все можно было бы делать онлайн", – возмущается украинка.

Фото: Выездной паспортный сервис в Праге (gromada.cz)

При этом попытки записаться онлайн на протяжении нескольких дней не увенчались успехом.

Как возникают злоупотребления и сколько стоит место в очереди

По словам Марины Казаковой, ей известны люди, которые предлагают место в очереди в Праге за 1,5-2 тысячи гривен.

"Мне предложили люди, которые знакомы с волонтерами, что за 2000 гривен запишут на Варшаву. Просто ребенку из той части Германии, где он живет, ехать в Варшаву очень долго. И одного дня не хватит. Поэтому мы не согласились", – делится на.

Украинцы, которые находятся в Европе, считают каждую копейку, добавляет она. При этом слабая организация работы сервисов приводит к тому, что появляются те, кто наживается на этом.

"Почему нельзя процедуру организовано сделать? Мы "плодим" людей, которые ничего не делая, зарабатывают 1,5-2 тысяч на этих записях. Поскольку другого способа записи фактически нет, появляются люди, которые за деньги приходят и записываются вместо человека", – говорит Марина Казакова.

Фото: Запись на оформление документов в Праге (предоставлено РБК-Украина)

Как можно решить проблемы с очередями за паспортом

Марина Казакова поделилась своим видением, как можно решить проблему с организацией записи в паспортном сервисе. Одно из решений – определить количество людей, которых будут принимать без записи из числа присутствующих. Также – воспользоваться опытом других стран, например, расширить запись на 2024-2025 год, как это сделали США.

"Раньше за запись в визовый центр в Канаду посредники брали по 5 тысяч гривен. Визовый центр поборол эти злоупотребления за 2-3 недели. После моих обращений там полностью отключили электронную запись и сделали запись только по электронной почте", – рассказывает она.

Собеседница предлагает вести изменения в сайт: дать контакты волонтеров, создать канал записи.

"Возможно, "наверху" не знают, что творится на местах. Почему я сегодня должна платить деньги за то, что мне по праву принадлежит бесплатно – просто потому что кто-то не сумел это организовать?", – спрашивает она.

Фото: "В день проходят 140-150 человек" (gromada.cz)

Если ничего не поменяется, Марина Казакова советует украинцам найти в Праге знакомого, который займет им очередь. Так не придется ехать издалека.

"И у мене есть еще одно предложение: сделайте VIP-тариф без очереди. Я сейчас потратила 250 евро. Сделайте услугу приоритетной подачи за 250 долларов – чтобы приехать и сразу попасть на оформление", – добавляет визовый специалист.

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