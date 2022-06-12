Тысячи роз и пионы. В киевском ботсаду приглашают на прогулки и фотосессии
Любоваться разноцветными коллекциями можно каждый день
Киевский ботанический сад в эти выходные утопает в аромате цветов – цветет сад роз и пионы. На живописной территории в центре города устраивают пикники и фотосессии молодоженам.
Ботсад имени Гришко открыт для посещения уже две недели – с 28 мая. В этом году из-за проверки территории туда не пускали посетителей даже во время цветения сирени.
Сейчас в соцсетях ботанического сада можно увидеть фотографии уникальных сортов пионов и роз. А можно прийти и насладиться ароматами цветов, пением птиц и прохладой в тени огромных деревьев.
Сейчас в выставочном розарии представлена самая большая в Украине коллекция роз, сообщают в ботаническом саду имени Гришко. Сотни сортов роз можно увидеть на клумбах, рабатках, на опорах, штамбах, в солитерной посадке.
По словам сотрудников, которые занимаются благоустройством цветников, в саду насчитывалось около 400 сортов роз, а самих кустов – тысячи.
Даже в выходной день количество посетителей еще небольшое, гуляют люди разного возраста. Кто-то занимается йогой, другие устроились в тени на траве с книгами. Между пышных розовых кустов гуляют молодожены с фотографом и свидетелями.
На территории ботанического сада волонтеры занимаются благоустройством территории. Работают кафе при входе и туалеты.
Посетить сад роз можно с 10 утра до 20 часов. Ботанический сад работает с 8:30.
Стоимость билетов для взрослых – 60 гривен, для школьников – 30 гривен, для пенсионеров и льготниов - бесплатно.
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