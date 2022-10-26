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Турпотік впав до нуля. Росіяни повністю відмовляються від відпочинку у Криму

Фото: Відпочинок у Криму (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Туристичний сезон в окупованому Криму у 2022 році не задався – відпочивальників було вдвічі менше, ніж у 2021 році. У жовтні туристи майже не бронювали путівки на півострів, а на листопад заявок від туристів – нуль.

Що відбувається з туризмом у Криму, TRAVEL РБК-Україна розповідає із посиланням на російські ЗМІ.

За даними російських чиновників, 2022 року в Криму побували понад 5 мільйонів туристів. При цьому до війни у 2021 році відпочивальників було вдвічі більше – 9,5 млн осіб. Однак, на думку українських експертів, російська статистика у 2021 році була завищена у 2-3 рази.

Оскільки літаки цього року до Криму не літають, 83% російських туристів приїхали машинами чи автобусами по кримському мосту, який постраждав від вибуху 8 жовтня. Інші відпочивальники прибували на поїздах.

Восени на півострові почався різкий відтік туристів, зауважила представниця комітету з туризму Держдуми Тетяна Лобач. Бажання відпочивати у росіян пропало після оголошення високого рівня терористичної небезпеки в Криму.

"Рівень бронювання на вересень становив 25%, жовтень – 5%, листопад – 0%. Динаміка бронювань в республіці Крим з об'єктивних причин порівняно з минулим роком, за оцінкою засобів розміщення, не є такою активною", - зазначила чиновниця.

Фото: Замок "Ластівчине гніздо" в Криму (pixabay.com)

За її словами, середній відсоток бронювань місць у готелях до різкого відтоку складав 35%.

Цього року для залучення туристів до Криму готелі та бази відпочинку пропонували знижки у 50-60%, але це заохотило менше половини відпочивальників. Влітку заповненість готелів не перевищувала 40% місць.

Нагадаємо, ми писали, що туристи з РФ не зможуть потрапити до Чехії із візами ЄС.

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