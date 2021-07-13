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Большим круизным лайнерам запретят заходить в центр Венеции: названа дата

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Венеция, Вторник 13 июля 2021 21:13
Большим круизным лайнерам запретят заходить в центр Венеции: названа дата Фото: круизным лайнерам запретят заходить в центр Венеции (twitter.com/CelticCrusade)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Италии объявило о запрете большим круизным лайнерам заходить в центр Венеции. Решение начнет действовать с 1 августа текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание RTE.

"Принятый сегодня указ представляет собой важный шаг по защите системы венецианских лагун", - сказал премьер-министр Италии Марио Драги.

Вместо центра Венеции круизные лайнеры буду перенаправлены в промышленный порт Маргера. Власти отметили, что это временное решение. Планируется строительство нового постоянного терминала для их приема.

Министр инфраструктуры Энрико Джованнини в свою очередь отметил, что запрет на заход круизных лайнеров в центр Венеции является необходимым шагом для защиты ландшафта, окружающей среды, художественной и культурной целостности города.

Напомним, в течение нескольких лет активисты призывали запретить круизным лайнерам заходить в центр Венеции. Последний раз жители города выступили против их возвращения в начале июня текущего года. Причиной стало появление пассажирского судна в городских водах после длительного перерыва, вызванного карантином.

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