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Венеция продолжает бороться с избытком туристов: в чем суть идеи

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Воскресенье 11 сентября 2022 09:00
Венеция продолжает бороться с избытком туристов: в чем суть идеи Фото: Туристы в Венеции (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Власти туристического города создали карту питьевых точек

Популярный итальянский город Венеция продолжает бороться с негативными последствиями чрезмерного туризма. Сейчас туристов просят пить воду из фонтанов.

Для промотирования идеи создали карту со 126 точками с питьевой водой, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на times.travel.

Гостей города просят не мусорить и отказаться от пластика

Каждый год Италию посещают сотни тысяч туристов, а после снятия большей части ограничений на поездки из-за COVID-19, туризм почти вернулся к прежним масштабам.

Итальянский город Венеция, который считается одним из самых красивых мест отдыха в мире, принимает меры против загрязнения окружающей среды на своей территории.

Правительство страны просит туристов оставлять все каналы, улицы и площади Венеции в чистоте и порядке. В недавнем обращении власти попросило туристов пить воду из общественных фонтанов, а не из пластиковых бутылок.

Венеция продолжает бороться с избытком туристов: в чем суть идеиФото: Фонтан в Венеции (pixabay.com)

Чтобы информировать туристов, власти даже запустили рекламную кампанию. Чиновники начали выпускать карты общественных питьевых фонтанчиков на площади Сан-Марко, которая является исторической достопримечательностью Венеции.

Всего существует около 126 общественных питьевых фонтанчиков, пить из которых считается безопасным. Такой подход поможет избежать использования пластиковых бутылок с водой.

Венеция борется с чрезмерным туризмом после пандемии

Согласно данным, туризм является причиной почти 40 процентов отходов в Венеции. Теперь, когда индустрия туризма восстанавливается после пандемии, городские власти ищут меры, которые могут защитить местную окружающую среду от туризма.

Венеция продолжает бороться с избытком туристов: в чем суть идеи

Фото: Улицы в Венеции (pixabay.com)

Венеция долгое время страдала от чрезмерного туризма и изо всех сил старалась контролировать количество туристов. Чтобы следить за цифрами, страна объявила о планах взимать плату за вход с однодневных посетителей, которая, вероятно, будет реализована с 2023 года.

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