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Туристичний бойкот. Попит іноземців на відвідування Росії обвалився на 90%

Фото: Пам'ятки у Росії (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Росії рекордно обвалився в'їзний турпотік у 2022 році – кількість іноземців у складі організованих груп упала більш ніж на 90%.

Більшість гостей прибували в РФ зі східних країн, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на "Комерсант".

Причини спаду організованого туризму в Росії – вторгнення в Україну та подальша міжнародна ізоляція: негативне інформаційне тло, складнощі з оформленням віз, перельотами та заборона на використання в країні платіжних систем Visa та Mastercard.

У 2022 році до РФ прибували туристи з Ірану, Індії, Казахстану, Узбекистану, країн Близького Сходу.

До пандемії Росію відвідували 300-400 тисяч туристів у розмках організованих турів. Цього року туроператори налічують лише сотні гостей.

"В'їзний організований турпотік до Росії за підсумками 2022 року скоротився більш ніж на 90%", – поділився спостереженнями голова одного з російських туроператорів Сергій Ромашкін.

Фото: Архітектура в Пензі, Росія (unsplash.com/pavel-neznanov)

За його оцінками, помітного потоку з Європи очікувати не варто і в 2023 році, хоча можливе невелике зростання прибуття з країн із безвізовими угодами з РФ – Ірану, Туреччини та Індії.

Експерти ринку сподіваються також, що замість європейців до Росії наступного року поїдуть туристи з Китаю та інших країн Азії.

Нагадаємо, ми писали, що тисячі росіян не можуть повернутися з Єгипту через санкції.

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