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Туристам із РФ можуть закрити в'їзд до ЄС. Хто підтримав заборону на видачу віз

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Середа 10 серпня 2022 08:00
Туристам із РФ можуть закрити в'їзд до ЄС. Хто підтримав заборону на видачу віз Фото: Відпочинок у Європі, Барселона (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Ініціатива виходить від балтійських країн - сусідів РФ

В ЄС можуть припинити пускати туристів із Росії. Із закликом припинити видачу таких віз громадянам РФ виступають глави урядів європейських країн.

Зазначається, що неправильно дозволяти росіянам подорожувати країнами ЄС в той час, як їхня країна веде жорстоку загарбницьку війну в Європі.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, які країни останнім часом перестали видавати візи росіянам.

"Пора припинити туризм із Росії"

Днями два прем'єр-міністри балтійських держав закликали співтовариство зупинити туризм із Росії. Через їхні кордони росіяни з шенгенськими візами масово їдуть на відпочинок в інші країни Європи.

9 серпня таку заяву опублікувала у Twitter прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

"Припинити видавати туристичні візи росіянам. Відвідування Європи - це привілей, а не право людини. Авіаподорожі з Росією зараз закриті. Це означає, що поки країни Шенгену видають візи, тягар несуть сусіди Росії - Фінляндія, Естонія і Латвія. Пора припиняти туризм із Росії вже зараз", - написала глава уряду.

Туристам із РФ можуть закрити в'їзд до ЄС. Хто підтримав заборону на видачу візФото: Вокзал у Гельсінкі, Фінляндія (unsplash.com/don-fontijn)

Напередодні таку ж позицію висловила прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін. Про це писало видання Yle.

Вона сподівається, що країни ЄС разом вирішать це питання, адже перетнути кордон Фінляндії можна за візою будь-якої країни Шенгенської угоди.

"Неправильно, що в той час, коли Росія веде агресивну, жорстоку загарбницьку війну в Європі, росіяни можуть жити нормальним життям, подорожувати Європою, бути туристами", - зазначила Санна Марін.

Кордон Росії відкрився для туристів у липні після закінчення карантину.

Хоча пересування росіян обговорювалося на самітах ЄС з весни, але через коронавірусні обмеження поїздки туристів з РФ не були такими масовими.

Наприкінці липня міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що відомство збирається підготувати пропозиції для ЄС протягом найближчих тижнів.

На думку прем'єра Фінляндії, обговорення має бути продовжено в Європейській Раді.

"Я вважаю, що на наступних засіданнях Ради Європи це питання підніметься ще більш гостро. Моя особиста позиція полягає в тому, що туризм повинен бути обмежений", - сказала глава уряду.

Поки ж Фінляндія планує вжити заходів сама, ускладнивши отримання туристичних віз, залишивши сімейні, навчальні та робочі візи.

Туристам із РФ можуть закрити в'їзд до ЄС. Хто підтримав заборону на видачу візФото: Туристи в Ніцці у Франції (unsplash.com/paul-rysz)

Які країни почали скасовувати видачу віз росіянам

  1. Болгарія - після появи інформації про зупинку видачі віз туристам і власникам нерухомості з РФ на невизначений термін з 5 серпня, МЗС країни уточнило: прийом документів не припинений, а затягується через скорочення технічного персоналу. Пріоритет віддається надзвичайним і гуманітарним випадкам.

У групах Facebook про життя в Болгарії нововведення обговорюють так: тепер в цю країну не зможуть поїхати навіть ті, хто має тут своє житло. Податки і платежі власникам нерухомості все одно потрібно платити щорічно. Оскільки перевести гроші через банк не вийде, багато хто кинувся продавати житло за безцінь.

Туристам із РФ можуть закрити в'їзд до ЄС. Хто підтримав заборону на видачу візФото: Відпочинок у Болгарії (unsplash.com/neven-myst)

  1. Латвія - призупинила прийом документів на видачу віз росіянам на невизначений термін. Виняток - поїздка на похорон близького родича. Про це посольство Латвії в Росії оголосило в Twitter 4 серпня.

У деяких європейських країнах туристичні візи для росіян "не діють", для поїздки потрібна вагома причина:

  • Естонія - похорон;
  • Данія - офіційні візити;
  • Нідерланди - гуманітарні причини;
  • Чехія - для членів сім'ї громадян ЄС;
  • Бельгія - навчання, дослідження, робота;
  • Словаччина - надзвичайна необхідність і робота.

Норвегія хоч і не скасовувала видачу туристичних віз, але терміни розгляду заяв збільшила до 45 днів.

Нагадаємо, ми писали, як війна в Україні вплинула на туризм у сусідніх країнах.

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