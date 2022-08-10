Туристам із РФ можуть закрити в'їзд до ЄС. Хто підтримав заборону на видачу віз
Ініціатива виходить від балтійських країн - сусідів РФ
В ЄС можуть припинити пускати туристів із Росії. Із закликом припинити видачу таких віз громадянам РФ виступають глави урядів європейських країн.
Зазначається, що неправильно дозволяти росіянам подорожувати країнами ЄС в той час, як їхня країна веде жорстоку загарбницьку війну в Європі.
TRAVEL РБК-Україна розповідає, які країни останнім часом перестали видавати візи росіянам.
"Пора припинити туризм із Росії"
Днями два прем'єр-міністри балтійських держав закликали співтовариство зупинити туризм із Росії. Через їхні кордони росіяни з шенгенськими візами масово їдуть на відпочинок в інші країни Європи.
9 серпня таку заяву опублікувала у Twitter прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.
"Припинити видавати туристичні візи росіянам. Відвідування Європи - це привілей, а не право людини. Авіаподорожі з Росією зараз закриті. Це означає, що поки країни Шенгену видають візи, тягар несуть сусіди Росії - Фінляндія, Естонія і Латвія. Пора припиняти туризм із Росії вже зараз", - написала глава уряду.
Фото: Вокзал у Гельсінкі, Фінляндія (unsplash.com/don-fontijn)
Напередодні таку ж позицію висловила прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін. Про це писало видання Yle.
Вона сподівається, що країни ЄС разом вирішать це питання, адже перетнути кордон Фінляндії можна за візою будь-якої країни Шенгенської угоди.
"Неправильно, що в той час, коли Росія веде агресивну, жорстоку загарбницьку війну в Європі, росіяни можуть жити нормальним життям, подорожувати Європою, бути туристами", - зазначила Санна Марін.
Кордон Росії відкрився для туристів у липні після закінчення карантину.
Хоча пересування росіян обговорювалося на самітах ЄС з весни, але через коронавірусні обмеження поїздки туристів з РФ не були такими масовими.
Наприкінці липня міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що відомство збирається підготувати пропозиції для ЄС протягом найближчих тижнів.
На думку прем'єра Фінляндії, обговорення має бути продовжено в Європейській Раді.
"Я вважаю, що на наступних засіданнях Ради Європи це питання підніметься ще більш гостро. Моя особиста позиція полягає в тому, що туризм повинен бути обмежений", - сказала глава уряду.
Поки ж Фінляндія планує вжити заходів сама, ускладнивши отримання туристичних віз, залишивши сімейні, навчальні та робочі візи.
Фото: Туристи в Ніцці у Франції (unsplash.com/paul-rysz)
Які країни почали скасовувати видачу віз росіянам
- Болгарія - після появи інформації про зупинку видачі віз туристам і власникам нерухомості з РФ на невизначений термін з 5 серпня, МЗС країни уточнило: прийом документів не припинений, а затягується через скорочення технічного персоналу. Пріоритет віддається надзвичайним і гуманітарним випадкам.
У групах Facebook про життя в Болгарії нововведення обговорюють так: тепер в цю країну не зможуть поїхати навіть ті, хто має тут своє житло. Податки і платежі власникам нерухомості все одно потрібно платити щорічно. Оскільки перевести гроші через банк не вийде, багато хто кинувся продавати житло за безцінь.
Фото: Відпочинок у Болгарії (unsplash.com/neven-myst)
- Латвія - призупинила прийом документів на видачу віз росіянам на невизначений термін. Виняток - поїздка на похорон близького родича. Про це посольство Латвії в Росії оголосило в Twitter 4 серпня.
У деяких європейських країнах туристичні візи для росіян "не діють", для поїздки потрібна вагома причина:
- Естонія - похорон;
- Данія - офіційні візити;
- Нідерланди - гуманітарні причини;
- Чехія - для членів сім'ї громадян ЄС;
- Бельгія - навчання, дослідження, робота;
- Словаччина - надзвичайна необхідність і робота.
Норвегія хоч і не скасовувала видачу туристичних віз, але терміни розгляду заяв збільшила до 45 днів.
Нагадаємо, ми писали, як війна в Україні вплинула на туризм у сусідніх країнах.