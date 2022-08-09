Отмены броней и туров. Как война в Украине повлияла на туризм в соседних странах

Туроператорам в Словакии и Польше приходится объяснять, что в их странах безопасно

Влияние войны в Украине распространяется на приграничные страны, косвенно влияя на туризм в других направлениях восточной Европы.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Travel Tomorrow.

После начала войны многие туристы отменили свои бронирования в таких странах, как Польша, Венгрия, Эстония, Латвия и Румыния.

"Соседние с Украиной страны являются членами НАТО, и вторжение в них будет иметь последствия, которых опасается даже Путин. Но похоже, что некоторые люди все еще боятся посещать страны, которые граничат с Украиной", — пишет издание.

Спад туризма. Польские туроператоры и гостиницы теряют брони

"Если Россия начнет бомбить страны НАТО, меньше всего вас будет волновать путешествие в Польшу", — заявил CNN основатель польской турфирмы Last Night of Freedom Мэтт Мавир.

По словам заместителя министра спорта и туризма Польши, от 30% до 40% иностранных туристов отменили свои бронирования туров в эту страну к концу марта. Авиакомпания Jet2 прекратила полеты в Польшу в марте и возобновит полеты только в сентябре, что слишком поздно для летнего сезона.

Собеседники от туроператора Last Night of Freedom, который специализируется на проведении мальчишников и девичников в Европе, сообщили: количество заказов в Кракове на лето сократилось на 60%, а краковская гостиничная компания Jordan Group потеряла 80% своих групповых заказов после начала войны.

Фото: К концу марта от 30% до 40% иностранных туристов определенных категорий отменили туры в Польшу (unsplash.com)

В Малопольском воеводстве количество иностранных туристов сократилось на 60%, и только корпоративные гости сохраняют свои бронирования, говорит замдиректора Гостиничной палаты воеводства.

"Людей отпугивает общая граница Словакии с Украиной"

Заказы туров в Будапешт снизились на 45%, а в Ригу — на 39%. Венгерское агентство по туризму сообщило, что общее количество иностранных посетителей в стране за первые 6 месяцев года сократилось на 37% по сравнению с показателями 2019 года. Больше всего снизилось число туристов из США – их стало меньше на 65%.

Совет по туризму Словакии заявляет о снижении на 49% по сравнению с 2019 годом за первые 5 месяцев года. Однако представитель ведомства сказал, что, поскольку цифры сравниваются с 2019 годом, часть разницы все же обусловлена ​​пандемией. Там также подчеркнули, что Братислава находится всего в часе езды от Вены и в 16 часах езды от Киева, но людей отпугивает общая граница с Украиной.

Пострадала и Эстония. Больше всего – Таллинн, куда в мирное время часто отправляются круизы, говорит директор Эстонского департамента по туризму Лийна Мария Лепик. Из 350 кораблей, которые должны были остановиться в городе в этом году, половина отменила рейсы, потому что они не могут пройти дальше в Санкт-Петербург из-за санкций против РФ.

Фото: В Таллине пострадали круизные туры (unsplash.com)

В Румынии региональный генеральный менеджер Intrepid Travel по Европе Том Смит говорит, что число туристов в Румынии особенно сократилось в районе дельты Дуная, который находится ближе всего к Украине.

С другой стороны, он считает, что это вызвано тенденциями после пандемии, а не войной. Он считает, что после двух лет ограничений люди теперь предпочитают путешествовать по "списку направлений".

"Мы не на линии фронта, и у нас нет толп беженцев, разбивающих лагеря на площадях"

Туроператоры и местные советы по туризму пытаются продемонстрировать путешественникам, посещение Восточной Европы на самом деле безопасно.

"Краков, Гданьск, Вроцлав, Познань и Варшава… все они расположены в сотнях миль от границы с Украиной. Расстояние между Краковом и Киевом такое же, как расстояние между Лондоном и Мадридом", — заявила директор Совета по туризму Польши в Лондоне Дорота Войцеховска.

Она добавила, что путешествия и туризм "основаны на эмоциях, и рациональные аргументы люди не слышат: "у них есть личные ощущения, поэтому до них сложно достучаться", — пожаловалась Войцеховская.

"Мы сосредоточены на том, чтобы информировать людей о том, что мы в безопасности. Что мы не в состоянии войны, мы не на линии фронта, и у нас нет толп беженцев, разбивающих лагеря на площадях старого города. На улицах ничего не происходит", — обратила внимание она.

Напомним, 80 тысяч туристов застряли на популярном курорте из-за внезапного локдауна.