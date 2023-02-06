У Гонконг безкоштовно. Авіакомпанії роздадуть пасажирам 500 тисяч квитків

У Гонконгу мають намір роздати 500 тисяч безкоштовних авіаквитків туристам тих країн, які масово приїжджали до цього регіону до пандемії. Роздача розпочнеться у березні та триватиме 6 місяців.

Про цю акцію днями оголосив виконавчий директор Ради з туризму Гонконгу Дейн Ченг, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на телеканал CNBC.

За допомогою безкоштовних квитків на літаки планується відновити туристичну галузь у регіоні, яка постраждала через пандемію у 2020 році. Компанія передбачає роздачу 500 тисяч безкоштовних квитків на рейси трьох гонконгських авіаперевізників – Cathay Pacific, HK Express та Hong Kong Airlines.

Будуть різні способи виграти квитки, включаючи систему лотереї та покупки "два за ціною одного", повідомив гендиректор адміністрації аеропорту Гонконгу Фред Лам.

Спочатку квитки будуть роздавати у Південно-Східній Азії та материковому Китаї. Після цього – в інших частинах світу. Кількість авіаквитків буде розрахована пропорційно до відвідувачів Гонконгу до пандемії.

У Гонконгу чекають, що в рамках акції прилетять до 1,5 млн туристів – з урахуванням того, що люди, які отримали безкоштовні квитки, візьмуть із собою ще когось у подорож.

"Незважаючи на те, що ми видаємо лише 500 тисяч авіаквитків, ми вважаємо, що це привабить понад 1,5 мільйона туристів. І що ті, хто отримали квитки, привезуть із собою ще 2-3 друзів та родичів", – сказав чиновник.

Фото: Туризм у Гонконгу ( pixabay . com )

До пандемії Гонконг відвідували до 25 млн іноземних туристів на рік, не рахуючи жителів материкового Китаю. У 2019 році основними країнами-постачальниками туристів до Гонконгу були: Китай, Тайвань, США, Японія, Південна Корея, Філіппіни, Великобританія, Австралія та Таїланд.

Нагадаємо, ми писали, що в Таїланді передумали запроваджувати обмеження для іноземців.

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