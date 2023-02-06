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В Гонконг бесплатно. Авиакомпании раздадут пассажирам 500 тысяч билетов

Фото: Архитектура Гонконга (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Гонконге собираются раздать 500 тысяч бесплатных авиабилетов туристам тех стран, которые массово приезжали в этот регион до пандемии. Раздача начнется в марте и продлится 6 месяцев.

Об этой акции на днях объявил исполнительный директор Совета по туризму Гонконга Дейн Ченг, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNBC.

С помощью бесплатных билетов на самолеты планируется восстановить туристическую отрасль в регионе, которая пострадала из-за пандемии в 2020 году. Кампания подразумевает раздачу 500 тысяч бесплатных билетов на рейсы трех гонконгских авиаперевозчиков – Cathay Pacific, HK Express и Hong Kong Airlines.

Будут различные способы выиграть билеты, включая систему лотереи и покупки "два по цене одного", сообщил гендиректор администрации аэропорта Гонконга Фред Лам.

Сначала билеты будут раздавать в Юго-Восточной Азии и материковом Китае. После этого – в других частях мира. Количество авиабилетов будет рассчитано пропорционально числу посетителей Гонконга до пандемии.

В Гонконге ждут, что в рамках акции прилетят до 1,5 млн туристов – с учетом того, что люди, получившие бесплатные билеты, возьмут с собой в путешествие еще кого-то.

"Несмотря на то, что мы выдаем только 500 тысяч авиабилетов, мы считаем, что это привлечет более 1,5 миллиона туристов. И что те, кто получил билеты, привезут с собой еще 2-3 друзей и родственников", – сказал чиновник.

Фото: Туризм в Гонконге (pixabay.com)

До пандемии Гонконг посещали до 25 млн иностранных туристов в год, не считая жителей материкового Китая. В 2019 году основными странами-поставщиками туристов в Гонконг были: Китай, Тайвань, США, Японию, Южную Корею, Филиппины, Великобритания, Австралия и Таиланд.

Напомним, мы писали, что в Таиланде передумали вводить ограничения для иностранцев.

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