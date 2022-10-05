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У Туреччині пропонують росіянам альтернативу карті "Мир": деталі

Фото: Відпочинок у Туреччині (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Туреччині вигадали, як вирішити проблему росіян із підсанкціонною картою "Мир", яку у вересні перестали обслуговувати турецькі банки.

Туристам запропонують турецьку платіжну систему "TROY", повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на видання Aydinlik.

Питання обговорювалося 4 жовтня на зустрічі представників центробанків обох країн у Росії.

З платіжною системою "TROY" працює більшість турецьких банків. На березень 2022 року в обігу перебувало понад 12 млн карток цієї системи, її частка на ринку перевищувала 4%. Користувачі картки "TROY" зможуть знімати готівку у будь-якому банкоматі в Туреччині та за кордоном.

Якщо російські банки погодяться працювати з турецькою платіжною системою, проблеми з оплатою для росіян у Туреччині будуть вирішені, а турецькі банки зможуть уникнути санкцій за таку співпрацю.

Фото: Росіянам радять везти до Туреччини готівку (pixabay.com)

Із середини вересня турецькі банки припинили обслуговувати російські картки "Мир", а магазини – відпускати товари. Тому туроператори радили росіянам везти із собою на відпочинок готівкову валюту.

Нагадаємо, ми писали, які проблеми виникають у російських туристів у Туреччині через санкції.

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