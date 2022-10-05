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В Турции предлагают россиянам альтернативу карте "Мир": детали

Фото: Отдых в Турции (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Турции придумали, как решить проблему россиян с подсанкционной картой "Мир", которую в сентябре перестали обслуживать турецкие банки.

Туристам предложат турецкую платежную систему "TROY", сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на издание Aydinlik.

Вопрос обсуждался 4 октября на встрече представителей центробанков обеих стран в России.

С платежной системой "TROY" работают большинство турецких банков. На март 2022 года в обращении находилось более 12 млн карт этой системы, ее часть на рынке превышала 4%. Пользователи карты "TROY" смогут снимать наличные в любом банкомате в Турции и за границей.

Если российские банки согласятся работать с турецкой платежной системой, проблемы с оплатой для россиян в Турции будут решены, а турецкие банки смогут избежать санкций за такое сотрудничество.

Фото: Россиянам советуют везти в Турцию наличные (pixabay.com)

С середины сентября турецкие банки прекратили обслуживать российские карты "Мир", а магазины – отпускать по ним товары. Поэтому туроператоры советовали россиянам везти с собой на отдых наличную валюту.

Напомним, мы писали, какие проблемы возникают у российских туристов в Турции из-за санкций.

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